Farma Čapí hnízdo původně patřila premiérovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Babiš mladší už dříve uváděl, že farma byla od počátku projektem jeho otce. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. Premiér holding v roce 2017 vložil do svých svěřenských fondů.

Policie měla pro doplnění spisu lhůtu do minulého pátku. Městské státní zastupitelství v ten den uvedlo, že je ještě nutné provést administrativní úkony, například seznámení obviněných se spisem. Poté policie vypracuje konečný návrh.

Policisté letos v květnu navrhli Babiše i Mayerovou obžalovat, Šaroch z pražského městského státního zastupitelství jim ale kauzu vrátil koncem srpna k došetření, a to zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků. Minulý týden tak například vypovídal premiérův syn Andrej Babiš mladší, který byl v kauze v minulosti obviněn a jeho stíhání bylo posléze zastaveno. Novinářům po svém výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.

Nahlédnout do doplněného spisu mohli obhájci obou obviněných. "Už jsme se dnes seznámili se spisem Čapí hnízdo. Pro nás se nic nezměnilo a nic nového jsme se nedozvěděli. Seznamovali jsme se s tím zhruba hodinu," řekl Deníku N Babišův advokát Josef Bartončík, který spolu se svým bratrem Michaelem hájí oba obviněné.

