Babiš přemlouval STAN ke spolupráci. Podle Gazdíka ale marně

Šéf vítěze voleb hnutí ANO Andrej Babiš přemlouval hnutí Starostové a nezávislí (STAN) ke koaliční spolupráci, ale marně, řekl novinářům po dnešní zhruba hodinové schůzce s Babišem předseda Starostů Petr Gazdík.

"Představitelé STAN řadí ANO vedle komunistů a hnutí Svoboda a přímá demokracie mezi subjekty, s kterými kvůli demokratickému deficitu nemohou spolupracovat. Starostové ve Sněmovně jako nejmenší subjekt nebudou usilovat o to, aby měli jejího místopředsedu, řekl Gazdík.

Babiš zahájil rozhovory s dalšími stranami po sobotním vyhlášení výsledků voleb dnes ráno s komunisty. Se všemi subjekty chce probírat především uspořádání Sněmovny. Před schůzkou s Gazdíkem řekl, že jeho hnutí má zájem o post předsedy Sněmovny, ale protože nemá dost hlasů, u ostatních stran nyní zjišťuje jejich představy.

Šéf ANO podle Gazdíka také přemlouval Starosty ke koaliční spolupráci, nicméně neúspěšně. "My jsme sdělili, že nejsme připraveni jít s ANO do koalice, oni to vzali na vědomí," uvedl Gazdík. Ideologie STAN a ANO jdou podle něj proti sobě, například ANO usiluje o větší centralizaci a řízení z centra, Starostové naopak chtějí rozhodovat co nejblíže občanovi. Jednání podle něj bylo věcné a konstruktivní.

Během hodinové debaty ve Sněmovně podle Gazdíka také došlo na téma jednacího řádu dolní komory. Šéfové STAN a ANO se shodli na tom, že komora nemůže při zastoupení devíti stran fungovat stejným způsobem, jako tomu bylo v době, kdy v ní bylo stran třeba o polovinu méně. "Měli bychom najít model, který nebude blokovat jednání Sněmovny víc, než bude zdrávo," řekl.