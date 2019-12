Předsedající Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) dočasně vypnul při dnešních interpelacích premiérovi Andreji Babišovi (ANO) mikrofon. Důvodem bylo to, že Babiš mluvil o auditu Evropské komise k jeho údajnému střetu zájmů místo o svém postoji k Istanbulské úmluvě, na který byl dotazován. Pikal před tím ministerského předsedu několikrát vyzýval, aby se držel tématu. Interpelující poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra) ale následně místopředsedovi dolní komory vytkla, že měl vynucovat odpověď od premiéra důsledněji.

Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Majerová Zahradníková úmluvu proti domácímu a sexuálnímu násilí kritizovala, usiluje podle ní o rozvolnění azylového systému, zasahuje do práv rodičů a posiluje genderovou ideologii. Babiš si místo odpovědi na její interpelaci nejprve postěžoval na to, že na něho míří jen tři dotazy. "Je to trapné," řekl Babiš, který bývá opozicí pravidelně kritizován právě za neúčast při interpelacích.