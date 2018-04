Babiš: Při spolupráci s SPD by hrozilo, že vláda nezíská důvěru

Miloš Zeman dnes přijal v Lánech premiéra v demisi Andreje Babiše. Důvod schůzky? Šéf hnutí ANO chtěl českého prezidenta informoval o dalším postupu při jednání o vládě. V neděli Babiš uvedl, že při spolupráci s SPD by hrozilo, že vláda nezíská důvěru. Proto se ANO rozhodlo vrátit k rozhovorům s ČSSD. Špičky obou strany se sejdou u jednacího stolu opět v pondělí večer. Zeman přitom doporučoval po prvním krachu jednání, aby hledal podporu právě u SPD a KSČM.

Část poslanců ANO by ale nepodpořila spolupráci s SPD a hrozilo by, že žádost vlády o důvěru by opět skončila neúspěchem. Na facebooku to dnes napsal premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), podle nějž to byl jeden z argumentů pro obnovení rozhovorů s ČSSD. Krajští představitelé ANO se navíc obávali, že by v případě spojení s SPD odešla část lidí z kandidátek ANO pro podzimní komunální volby, uvedl Babiš.

"Protože docela dost našich poslanců má osobní problém s SPD, a někteří by možná nikdy takovou spolupráci nepodpořili, spočítal jsem si velmi snadno, že by mě mohl zase čekat neúspěšný pokus. Tak to fakt ne," napsal. Uvedl rovněž, že si nechce žádné poslance kupovat ani nikomu hrozit, zároveň ale nechce, aby byl i druhý pokus o získání důvěry neúspěšný. V lednu poslanci odmítli jednobarevný kabinet ANO, pro hlasovalo pouze 78 poslanců vládního hnutí.

"Naši kolegové z krajů měli obavu i z toho, že by jim začali odcházet zkušení lidi a noví by nepřicházeli. Už takhle prý někteří čekali, jak to celé dopadne, než dali souhlas se zapsáním svého jména na kandidátní listinu do komunálních voleb. Já z toho strach nemám, ale krajští předsedové zněli dost přesvědčivě," napsal dále Babiš.

Jednání ANO s ČSSD o koaliční vládě podporované KSČM skončila minulý týden neúspěšně, když sociálním demokratům vadila účast trestně stíhaného Babiše ve vládě.

ANO od jeho nominace odmítlo ustoupit a nesouhlasilo ani s tím, že by jako garanci nezávislého vyšetřování přenechalo sociálním demokratům ministerstvo vnitra. Prezident Miloš Zeman poté doporučil Babišovi, aby se při hledání podpory pro vládu obrátil na KSČM a SPD, to ale ve čtvrtek odmítl výbor hnutí ANO.

Podle Babiše nebylo rozhodování výboru snadné. Předseda ANO nicméně uvedl, že vyjednávání s ČSSD pokročilo nejdál. Chce udělat maximum proto, aby v České republice do prázdnin byla vláda s důvěrou.