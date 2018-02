Babiš připustil zmírnění povinnosti dávat majetková přiznání

Starostové se možná dočkají zmírnění povinnosti předkládat majetkové přiznání. Premiér Andrej Babiš (ANO) je ochoten změny i přes negativní stanovisko vlády ještě probrat ve Sněmovně. Uvedl to dnes po setkání se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv.

"Za mě určitě jsme připraveni o tom diskutovat," uvedl Babiš s tím, že argumenty pro zmírnění zákona vnímá. Záležitost projedná ve středu poslanecký klub ANO. "Ten zákon není dokonalý a je potřeba se k tomu vrátit," uvedl. Kompromisní verzi zmírnění na základě novel ANO a STAN by pak měla najít skupina zástupců sněmovních stran pod vedením předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Lukl si od kompromisního řešení slibuje, že "zamezí exodu veřejných funkcionářů".

Vláda podle premiéra při projednávání poslaneckých úprav neměla k dispozici informace o rezignacích starostů a radních, kteří se rozhodli vzdát se obecních funkcí. Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla jsou jich už desítky. "Já jsem nevěděl, že tolik starostů už oznámilo rezignaci," přiznal Babiš. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Stanislava Polčáka hrozí, že se zejména na malých obcích na podzim nepodaří najít dostatek kvalitních zájemců o funkce na radnicích, obce by pak musely řídit správci ministerstva vnitra, což Babiš uznal.

Jedna z novel by měla zbavit starosty, místostarosty a radní, kteří tyto funkce nevykonávají na plný úvazek, povinnosti zveřejňovat v centrálním registru informace o veškerém svém majetku, což navrhli poslanci KDU-ČSL. Poslanci STAN pak navrhli, aby informace o majetku nebyly veřejné bez omezení - zájemci by se do registru mohli dostat jen na základě individuální žádosti.

Změny jsou podle Lukla nutné kvůli tomu, že některým představitelů obcí brání ve zveřejňování jejich profese například v bankovním sektoru nebo při podnikání. Není možné nemít přehled o tom, kdo se o nekontrolovaně zveřejňované citlivé informace zajímá a jak s nimi nakládá.