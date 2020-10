Například o tom, že restaurace a bary budou muset kvůli šíření koronaviru zavírat už ve 22:00, informoval Prymula minulé úterý server iDNES.cz. V České televizi následně uvedl, že stát omezí i počet diváků na vnitřních sportovních či kulturních akcích. Minulý týden také Prymula hovořil o tom, že vyhlášení nouzového stavu zatím není nutné, v pondělí ale ministr řekl serveru Respekt.cz, že jej navrhne. Jedná o tom dnes odpoledne vláda.

"Nejsem spokojený a já jsem to panu ministru Prymulovi vytknul, protože měl nejdřív komunikovat s kolegy," řekl Babiš. "Já jsem jasně řekl panu Prymulovi, aby si zařídil, aby za celý resort komunikoval jenom on. Aby nekomunikoval každý ředitel, imunolog fakultní nemocnice a podobně. Má komunikovat minimálně, ve středu a v pátek, kdy je semafor. A ať komunikuje sám," uvedl premiér. V pátek ministerstvo zdravotnictví obvykle zveřejňuje mapu okresů podle rizika koronavirové nákazy.

Zároveň ale premiér poznamenal, že se podle něj komunikace oproti minulosti zlepšila. "A ještě se vylepší, protože si to dneska na vládě ještě všichni zopakujeme," řekl.

Prymula by dnes na tiskové konferenci po jednání vlády měl podle Babiše specifikovat opatření, jež by měla platit od pondělí, odkdy by podle ministrova návrhu měl platit nouzový stav. Zřejmě se zavřou na 14 dní střední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy. V České televizi v úterý večer Prymula upřesnil, že vnitřní aktivity by měly být omezeny na deset lidí, venkovní na 20, sportovní ligy se budou hrát bez diváků.