Za magory označil ve středu ve Sněmovně předseda opozičního hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš rakouské občany. Zdůvodnil to tím, že v rakouské vládě mají zastoupení Zelení. Babiš to řekl během středeční diskuse před projednáváním návrhu na zavedení korespondenční volby. Zaznělo to v jeho víc než tříhodinovém projevu, když se věnoval výstavbě dálnic. V případě dálnice D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic a na rakouskou hranici obvinil rakouskou stranu, že se na stavbu dálnice na svém území vykašlala.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři,“ prohlásil Babiš. Tvrdil, že rakouská strana dostaví dálnici k české hranici až v roce 2031, což bude podle něj zřejmě až pět let poté, co se postaví z české strany. „A pokud je pravda, že 1. února je nějaký mimořádný summit, tak ať si udělá pan premiér (Petr Fiala, ODS) bilaterálku s panem kancléřem Rakouska, ať mu řekne: Hele, potřebuju, abys stavěl. Je blbé, že my budeme na té hranici 2026 a tomu Rakousku to potrvá ještě do roku 2031, pět let,“ prohlásil Babiš.

Rakouští Zelení jsou členy koaliční vlády spolu s lidovci. Vládu jmenoval v roce 2020 rakouský prezident Alexander Van der Bellen, který sám v minulosti v čele tamních Zelených stál. Předtím ve vládě Zelení nebyli.

Korespondenční volba: Sněmovna schválila program. Babiš mluvil čtyři hodiny

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo tento měsíc stavbu předposledního jihočeského úseku dálnice D3 Nažidla - Dolní Dvořiště na Českokrumlovsku. Poslední úsek mezi Nažidly a Kaplicí nádraží chtějí silničáři začít stavět v následujících měsících. Jihočeská část dálnice má být hotová v roce 2026. Chybí ale ještě středočeská část, kompletní by dálnice z Prahy až k hranicím mohla být do roku 2031. V Rakousku chybí část dálnice mezi Lincem a státními hranicemi. Celý rakouský úsek by měl být dokončený v roce 2031.

Stejné slovo jako Babiš, tedy magoři, použil v minulosti na adresu Rakušanů dnes již zesnulý český politik a bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. V roce 2007 to řekl o rakouských odpůrcích jaderné elektrárny Temelín. „Poněvadž ty magory trošku znám, samozřejmě demonstrace budou ještě nekonečně pokračovat, ale nebudou už překážet na silnici,“ pronesl tehdy před novináři. V Rakousku jeho výrok vyvolal vlnu nevole.