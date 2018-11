Babiš řešil s aktivisty obchvaty Břeclavi a Mikulova. Shodli se jen na prvním

Premiér Andrej Babiš chce vést debatu s lidmi ze spolku Děti Země o obchvatu Mikulova a dálnici D52. „V Brně jsem řešil zablokované dopravní stavby,“ sdělil. V úterý se tam setkal s ekologickými aktivisty, kteří se nedávno odvolali proti stavbě obchvatu města pod Pálavou.

Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika je výhodnější místo stavby D52 přes novomlýnské nádrže postavit pouze dálniční obchvat Břeclavi. Na něj by navázala dálnice na rakouské straně a stát by prioritně stavěl dálnici D55 od Břeclavi na Zlín s napojením dálnice na Ostravu. „Podle studie je to až o padesát miliard levnější,“ uvedl Patrik na facebooku k alternativní variantě.



Dálnice D55 má v budoucnu propojit Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Otrokovice u Zlína a Olomouc.

Schůzka s rakouským kancléřem

Na dvouproudém obchvatu Břeclavi a stavbě D55 se Babiš s aktivisty v úterý shodl. U dálnice D52 však nepochodil. „Povedeme debatu," zmínil premiér.

Babiše ještě v listopadu čeká schůzka s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Na rakouské straně už běží stavba posledního úseku dálnic A5 z Vídně na české hranice, hotovo má být příští rok. Zatím půjde v posledním úseku o dvouproudou silnici. Dostaví ji, až Češi dokončí svůj úsek.



Spor o mikulovský obchvat se táhne už od roku 2010, kdy se Děti Země poprvé odvolaly proti územnímu rozhodnutí. Podle starosty města a nově zvoleného senátora Rostislava Koštiala je ostudné, že i takovou důležitou stavbu může ovlivnit malá ekologická skupina. „Je to způsobené špatnou legislativou,“ prohlásil už dříve.