Babiš řešil v Pardubicích traktor. Nebo nakladač?

/FOTO/ Na pravidelné výjezdní zasedání v pondělí vláda vyrazila do Pardubického kraje. Přijela běžným rychlíkem a po městě ji vozil mikrobus. I ten ale dokázal zablokovat provoz na zdejších křižovatkách.

Je to kolový nakladač, nebo kolový traktor? Nebo hydraulický nakladač? Nebo něco ještě úplně jiného, co je dokonce technický protimluv?

Zatímco na dopolední tiskovce po jednání vlády v demisi s vedením Pardubického kraje se novináři nedozvěděli víc než obvyklé (předvolební) proklamace, mnohem šťavnatější byla diskuze se starosty kraje v nedalekém kulturním domě Hronovická.

Starostové obcí si tady nejčastěji stěžovali na přebujelou a nesmyslnou administrativu, hlavně v souvislosti s dotacemi.

„Čtyři roky řeším absurdní dohady kolem přidělení mechanizace na svoz odpadu a další činnosti ve vesnici. Dostali jsme na ni tehdy prostřednictvím poradenské firmy dotaci 2,6 milionu korun, ale vozidlo stále nemáme. Problém nastal kvůli tomu, že v technickém průkazu není napsáno nakladač, ale traktor. A ten mít nesmíme. Od té doby se dohadujeme s úřady o název stroje, na který vlastně máme nárok,“ popisoval starosta Licibořic na Chrudimsku Jiří Blažek.

Podotkl přitom, že jako praktik v oboru této mechanizaci rozumí a z ministerstva prý padaly i nesmyslné či z technicky nerealizovatelné specifikace stroje.

Zatímco trestné stíhanému premiérovi Andreji Babišovi to byla voda na mlýn jeho rétorickému cvičení o absurdistánu české byrokracie, jinak nepříliš přesvědčivý ministr životního prostředí Richard Brabec se snažil vysvětlit, že dotace byla skutečně určena jen na speciální techniku, nikoliv na traktory všeobecně.

„Oni úředníci mají státní službu, oni jsou to vlastně nadlidi. Takže my jsme v situaci, že si státní tajemníci dělají co chtějí a je to absurdní, absurdní, absurdní. Není tam ta odpovědnost a my ani nemůžeme tyto lidi naučit používat selský rozum, aby vycházeli vstříc obcím,“ hřímal Babiš.

Ministr Brabec byl věcnější. „Kauzu znám super, a bohužel to není až tak jednoduché. Stávalo se, že obce spíš chtěly traktor než cokoliv jiného, na to ale dotace určena nebyla. Našla se i poradenská firma, která starosty mylně přesvědčovala, že traktory budou, že je zařídí… Snažíme se obcím vycházet, ale toto je bohužel za hranou,“ řekl Brabec.

To, že obce dostávají do problémů často právě poradenské firmy, které si na zařizování dotací založily byznys, znělo sálem v hodinové diskuzi velmi často.

„Poradenské firmy jsou velmi kreativní a máme s tím bohaté zkušenosti i v oblasti kotlíkových dotací,“ poznamenal pardubický hejtman Martin Netolický.

Opakem líbivé, ale nevěcné československé lidovosti Andreje Babiše byly jasné a konkrétní odpovědi ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Na tu logicky padalo nejvíce dotazů a i ve chvílích, kdy neměla slovo, působila velmi koncentrovaným dojmem. Často si například zapisovala poznámky k souvisejícím tématům. Několikrát byl tázán, hlavně kvůli opravám silnic a D35, také ministr Dan Ťok, ohledně inkluze ministr školství Robert Plaga, či ministryně financí Alena Schillerová.

Ale i trochu odlehčeněji: Ve foyer Hronovické, kde byla k dispozici balená voda a obložené chlebíčky, oči mnohých pánů poutala nejvíc vnadná rusovlasá mluvčí Úřadu vlády ve vyzývavých červených šatech.

Vláda však zaujala už svým příjezdem. Do Pardubic ji přivezl ji expres Českých drah mířící do Varšavy. Po městě ji pak vozil mikrobus. V černých limuzinách jezdil jen vládní doprovod.

Však také Pardubáci z vládní návštěvy moc radost neměli. Na každé křižovatce totiž vládní eskorta dostávala přednost a zmateným semaforům pak drahnou dobu trvalo, než se vzpamatovaly a vrátily do normálního režimu. Našemu redaktorovi tak trvalo přejití světelné křižovatky u divadla deset minut. Nervozita chodců čekajících na zelenou se dala krájet.

„Aby se ministři nepo… kdyby si museli chvíli vystát červenou,“ lamentovala jedna z čekajících žen.