Babiš se Kalouskovi za svá slova omlouvat nehodlá. On mě uráží permanentně, řekl

Premiér Andrej Babiš (ANO) se nemíní omlouvat předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi za výroky, které na jeho adresu pronesl při středečním jednání Sněmovny o důvěře vládě. Novinářům to dnes řekl před odjezdem ze summitu Severoatlantické aliance v Bruselu. Babiš uvedl, že neplánuje ani podávat trestní oznámení na demonstranty, kteří po něm házeli předměty, když mezi ně během středečního zasedání přišel před budovu dolní komory Parlamentu.

Ministerský předseda v noci na dnešek na plénu reagoval na Kalouskova slova o tom, že Babiš v případu Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. "Nevím, kolik má promile ožrala Kalousek dneska, zloděj zlodějský, nebudeš mě urážet a nebudeš mluvit o mých dětech," prohlásil Babiš. Kalousek poté uvedl, že Babiše vyzve k omluvě. Doufá v to, že spor neskončí u soudu.

Babiš, který Kalouska dlouhodobě kritizuje už od svého vstupu do politiky, se však neomluví. "Pan Kalousek mne uráží permanentně, stačí se podívat na jeho twitter, jak sprostě mne uráží. Urážel i moji rodinu, a jsou momenty, kdy si to zkrátka nenechám líbit," uvedl. Dodal, že existují nahrávky, na kterých Kalousek není schopen mluvit, protože má v sobě dvě nebo tři promile. "Pro mne vždycky to byl symbol korupce," řekl Babiš.

Kalousek se následně na svém twitteru ohradil. Podle něj to, že Andrej Babiš křivě přísahal na zdraví vlastních dětí, není informace o nich, ale o něm.

Premiér Babiš v Bruselu tvrdil novinářům, že jsem urážel jeho rodinu. Zdůrazňuji, že to jsem nikdy https://t.co/ohMDWJNFW6, že @AndrejBabis křivě přísahal na zdraví vlastních dětí, není informace o nich, ale o něm. Z charakterového hlediska tak vážná, že s důvěrou vládě souvisí. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 12. července 2018

Babiš dnes novinářům také řekl, že nemíní řešit incident, kdy po něm demonstranti házeli předměty, například lahve. "Já určitě trestní oznámení nebudu podávat. Já jsem šel za těmi demonstranty, abych jim ukázal článek, kde pan Kalousek se chystal do vlády s panem (předsedou ČSSD Jiřím) Paroubkem za podpory komunistů," uvedl Babiš. Dodal, že kvůli létajícím předmětům z davu mu ochranka řekla, aby se vrátil ze Sněmovní ulice zpátky do budovy.