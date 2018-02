Babiš se možná zúčastní konference o solidaritě ve Florencii

Premiér v demisi a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zvažuje účast na květnové konferenci o solidaritě v Evropě, kterou pořádá Evropský univerzitní institut ve Florencii.

Fórum se uskuteční 10. až 12. května a zatím jsou mezi potvrzenými řečníky předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová a předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. "Je to v přípravách, nelze říct, že už bychom plánovali nějaký konkrétní program," řekla mluvčí vlády Barbora Peterová.

Konference v severoitalské Florencii se koná osmý rok a pravidelně se jí účastní přední evropští politici a odborníci z akademické sféry. Letos bude hlavním tématem solidarita v Evropě a diskuse se povede v panelech zaměřených na evropskou hospodářskou, měnovou a fiskální politiku, na investice do sociálních věcí, na migraci, na otázky obrany a bezpečnosti či na klimatickou změnu a energetiku.

Podle Hospodářských novin by Babiš v Itálii rád navštívil jeden z uprchlických táborů a přišel s nápadem, že by se česká pomoc ve prospěch zmírnění migrační krize mohla týkat dětí, které v uprchlickém táboře žijí. Noviny v pondělí s odkazem na dobře informované zdroje uvedly, že Česko by podle premiéra například mohlo zaplatit stavbu školky. Akce by měla ukázat, že Česko je solidární, přestože trvá na odmítání uprchlických kvót. Spor o kvóty nyní řeší Soudní dvůr EU.

Itálie patří mezi země EU, které nejsilněji zasáhla migrační krize. Stát nese hlavní tíhu takzvané středomořské migrační cesty, když se uprchlíci z Afriky plaví přes Středozemní moře a snaží se dosáhnout italské pevniny nebo ostrovů u jejích jižních břehů.