V4 se nezúčastní summitu o migraci. Babiš: Se závěry bychom nesouhlasili

Belgie v neděli bude hostit schůzku vyslanců evropských států, na níž se bude probírat téma migrace a azylové politiky. Členové V4, ve které je Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko, se nicméně dohodli, že se na summit do Bruselu nevydají, ačkoli to ještě ráno vypadalo, že si český premiér nenechá tuto možnost ujít.

Původně se měly setkání účastnit pouze země, jichž se migrační krize týká nejvíce, měli se tedy sejít představitelé Německa, Francie, Španělska, Belgie, Rakouska, Řecka či Itálie. Mluvit se mělo mimo jiné i o pokusu o snížení počtu migrantů, kteří míří do Evropy.



Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti, ale vyvěsil na Twitter, že se bruselská schůzka obejde bez české účasti. „Premiéři z V4 se dohodli na tom, že se v neděli nezúčastní speciálního mítinku ohledně migrace. Evropská rada je jediným právně pověřeným orgánem, který o evropských řešeních v oblasti migrace rozhoduje,“ napsal.

