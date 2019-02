Právníci premiéra Andreje Babiše (ANO) podali odvolání proti rozhodnutí černošického úřadu v kauze střetu zájmů. Babiš to dnes řekl novinářům. Postup svých právních zástupců nechtěl blíž komentovat. Zopakoval, že případ vnímá jako pokus vytlačit ho z politiky.

Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal rozhodnutí kvůli údajnému přestupku proti zákonu o střetu zájmů před týdnem, výsledek ale nezveřejnil. Z Babišovy následné reakce bylo zřejmé, že stanovisko bylo v jeho neprospěch. Řekl totiž, že se odvolá. Lhůta pro odvolání dnes vyprší.

"Já myslím, že to odvolání podali," prohlásil Babiš podle serveru iRozhlas.cz během úterní návštěvy Nemocnice na Bulovce. Řízení podle svých slov vnímá jako další pokus vytlačit ho z české politiky.

"Když se to úplně zatím nepodařilo u nás doma, tak se to přeneslo do Bruselu, kde je to na základě udání různých pochybných neziskových organizací a Pirátů, takže je to politický boj," dodal.

Úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů právě kvůli vlastnictví médií - mimo jiné skupiny Mafra vydávající deníky MF DNES a Lidové noviny nebo provozovatele rozhlasové stanice Impuls. Na porušení zákona upozornila organizace Transparency International.

Babiš se brání tím, že holding Agrofert loni vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů.

„Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu. Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona,“ napsal dříve Babiš České televizi.

Vyšetřování Evropské komise

Podnět do Černošic, pod které spadají Průhonice, kde český premiér žije, podala loni v létě organizace Transparency International, která upozornila na premiérův údajný střet zájmů.

Podle britského deníku The Guardian je černošický městský úřad první českou institucí, která deklarovala, že předseda vlády Agrofert stále ovládá. Význam tohoto vývoje je podle listu o to větší, že by mohl ovlivnit závěry vyšetřování Evropské komise.

Tu k prošetření údajného střetu zájmů premiéra Babiše loni v prosinci vyzval Evropský parlament v reakci na stanoviska právní služby EK, podle které Babiš z činnosti Agrofertu stále profituje.