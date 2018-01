Babiš se omluvil Emmě Smetana z DVTV za slovní útok na její rodinu

Premiér v demisi Andrej Babiš se v pondělí omluvil redaktorce internetové televize DVTV Emmě Smetana za slovní útok na její rodinu během sobotní tiskové konference k výsledku prezidentských voleb. Na Twitteru dnes napsal, že se jí za to hned omluvil v sms zprávě a nyní to dělá i veřejně.

Babiš, který v letošních prezidentských volbách podpořil Zemana, se v sobotu odmítl vyjádřit k dotazu novinářky ohledně jeho kritiky Miloše Zemana v roce 2013, místo toho řešil vztah k němu samotnému.

"Ale já se můžu vyjádřit, paní redaktorko, k tomu, jak vy přistupujete k mojí osobě. I vaše rodina. Paní Pajerová (matka Emmy Smetana Monika MacDonagh Pajerová), která se stala ze svazačky cestou na Albertov revolucionářkou," odpověděl Babiš redaktorce.

Na Twitteru dnes napsal, že "ujel". "Do rodiny se v žádné situaci nekope. Sám to nemám rád. Bylo to zbytečné," dodal.

V sobotu jsem během odpovídání na otázky redaktorky Emmy Smetany z @DVTVcz ujel. Omluvil jsem se jí za to hned v sms a dělám to teď veřejně. Do rodiny se v žádné situaci nekope. Sám to nemám rád. Bylo to zbytečné. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 29. ledna 2018

Matka novinářky, známá jako studentská vůdkyně sametové revoluce, spolupracovala v listopadu 1989 jako reprezentantka organizace Studentského tiskového a informačního střediska na Filozofické fakultě Karlovy univerzity s městským výborem Socialistického svazu mládeže (SSM) v Praze na přípravě demonstrace na Albertově.

Dne 21. listopadu byla jmenována do Koordinačního stávkového výboru studentů vysokých škol a vystupovala jako jeho mluvčí. Od roku 1990 pracovala na ministerstvu zahraničí a působila jako kulturní atašé na českém velvyslanectví v Paříži.