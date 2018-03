Babiš se v pondělí setká se šéfem Sněmovny reprezentantů USA Ryanem

Předseda Sněmovny reprezentantů amerického Kongresu Paul Ryan se už zítra setká s českým premiérem v demisi Andrejem Babišem za ANO. Setkání potvrdila na dotaz ČTK mluvčí vlády Barbora Peterová. Ryanova návštěva je soukromá, podle informací ČTK se v Česku zdrží několik dní. V úterý se zúčastní uzavřené debaty se studenty a konference v Senátu, vystoupí také na zvláštní schůzi Sněmovny. S prezidentem Milošem Zemanem se nesetká.

Rayn přiletí do Prahy v neděli i s rodinou. Pondělní schůzka s premiérem bude stejně jako většina jeho programu neveřejná. Všechny akce, na kterých se třetí nejvyšší představitel USA objeví, jsou pouze pro zvané hosty. V pondělí Ryan podle informací ČTK zavítá na americkou ambasádu a poskytne rozhovor Rádiu Svobodná Evropa.

S dalšími českými politiky se Ryan setká během svých vystoupení ve Sněmovně a Senátu. V jeho programu není návštěva u prezidenta Miloše Zemana, sdělil ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

V úterý Ryan promluví na zvláštní schůzi Poslanecké sněmovny, která začne ve dvě hodiny odpoledne. Následně, od půl čtvrté, by se měl přesunout do Senátu na konferenci s názvem Role Spojených států amerických v evropské bezpečnostní architektuře - 100 let poté.

Dopoledne bude Ryan debatovat se studenty a akademiky. Původně se diskuse, kterou organizuje Politologický klub Fakulty sociálních věd, měla konat v Karolinu. Z bezpečnostních důvodů však bude zřejmě v Senátu.

O návštěvě Ryana mluvil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) už začátkem ledna při setkání s americkým velvyslancem Stephenem Kingem. Ambasador návštěvu později potvrdil.

Posledním ústavním činitelem Spojených států, který oficiálně navštívil Českou republiku, byl prezident Barack Obama v roce 2010. V Praze se tehdy konal americko-ruský summit, během něhož Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsali smlouvu o omezení jaderných arzenálů. Oba státníci tehdy bilaterálně jednali i s hlavou českého státu Václavem Klausem.