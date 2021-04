Česká a slovenská vláda společně zasedaly koncem roku 2019 ve Valticích na Břeclavsku. Loni plánovaly společné zasedání ve Slovenském ráji. Záměr ale překazila pandemie. "Ale je tu naděje, a já doufám, že to tak bude, že bychom mohli v září společné zasedání realizovat," uvedl Babiš. Řekl, že jde vždy o skvělá setkání. Ocenil také, že Heger dodržel tradici a na svou první cestu ve funkci vyrazil do Prahy.

Klíčovým tématem při jednání premiérů v Kramářově vile byla pandemie koronaviru. "Víme, že boj zdaleka není vyhraný, velkou roli sehrává vakcinace," řekl Heger. S Babišem ocenili zapojení české i slovenské armády při epidemii. Armády budou více spolupracovat na zahraničních misích. Od května budou čeští a slovenští vojáci společně působit v polním chirurgickém týmu v Afghánistánu a Slovensko nově vyšle své vojáky také do Mali.

Premiéři hovořili i o spolupráci ve V4 či Evropské unii. Probírali obrannou spolupráci a jadernou energetiku. Na důležitosti spolupráce ve visegrádské čtyřce (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) se Heger shodl i se Zemanem.

S prezidentem Heger hovořil i o ekonomické obnově po koronavirové pandemii. Prezident dnes absolvoval poprvé veřejně své pracovní schůzky na vozíku. Po Hegerovi přijal v Lánech také kandidáta na ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD).

Se šéfem horní komory Vystrčilem hovořil Heger například o aktuální situaci na rusko-ukrajinských hranicích, dopadu koronavirové pandemie na školství a o vakcinaci nebo o dalším směřování V4.

Hlavním tématem jednání s Vondráčkem byla podle webu Sněmovny epidemiologická situace, zejména strategie a úspěšnost očkování a postup při rozvolňování vládních protiepidemických opatření. Politici též debatovali o plánu obnovy EU jako nástroji oživení národních ekonomik. Vondráček s Hegerem vyzdvihli spolupráci obou zemí na parlamentní úrovni a přínos regionální spolupráce skupin S3 (ČR, Slovensko, Rakousko) a V4.

Heger se stal předsedou slovenské vlády na začátku dubna. Ve funkci nahradil premiéra Igora Matoviče, který podal po téměř měsíc trvající vládní krizi demisi. Krizi odstartoval nákup vakcíny Sputnik V, její dovoz prosazoval navzdory nesouhlasu části koalice hlavně Matovič. Ohledně vakcín opakovaně jednal bývalý šéf slovenského parlamentu Andrej Danko, který bude i součástí pondělní delegace vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) v Moskvě.

Babiš: ČR se snaží vyjednat Sputnik V, aby byla připravena po schválení EMA

Česká republika se snaží vyjednat množství ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V, aby byla připravena na dodávky, pokud ji Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválí. Na tiskové konferenci po jednání s Hegerem to řekl Babiš. Eviduje poptávku některých firem i občanů.

Babiš zopakoval, že Česko má nabídku od Ruska na nákup 300.000 dávek vakcíny Sputnik V okamžitě a každý měsíc pak dalších 150.000 dávek. "Snažíme se vyjednat množství Sputniku, abychom byli připraveni na dodávky v momentě, kdy ho EMA schválí. Na druhou stranu je pravda, že je poptávka firem a občanů se nechat očkovat vakcínou Sputnik," řekl.

"Máme zákon, který státu ani nepovoluje kupovat jiné vakcíny, než které jsme objednali od Evropské komise. Nicméně ministerstvo zdravotnictví se určitě zamyslí nad způsobem, kdy bychom mohli eventuálně vyhovět těmto požadavkům, pokud by nenastalo to schválení," dodal Babiš.

Od dubna do června by mělo do ČR přijít 1,179 milionu dávek vakcíny proti covidu-19 od výrobce Pfizer/BioNTech navíc proti plánovaným dodávkám. Podle Babiše to znamená, že by na konci června mohlo být v Česku naočkováno 5,5 milionu dospělých občanů, zhruba 65 procent, pokud i další výrobci splní své závazky.

Celkem lidé v ČR dostali ke středečnímu večeru téměř 2,28 milionu dávek, ukončené očkování má 796.463 obyvatel a aspoň jednu dávku má víc než 1,48 milionu osob.

Heger dnes také uvedl, že Slovensko České republice daruje 10 tisíc dávek vakcíny od společnosti Moderna. Už dříve Česku přislíbilo Maďarsko 40 tisíc, Rakousko 30 tisíc a Slovinsko 10 tisíc dávek.

Podle médií Česko na začátku dubna kvůli nesouhlasu s kompromisem na rozdělení dodatečných deseti milionů dávek vakcíny v Evropské unii přišlo o 70 tisíc očkovacích dávek. Opoziční politici to označili za naprosté selhání Babiše.