Podporuji Ukrajinu i mír. Syna bych do války nikdy neposlal, uvedl Babiš

Pokud bude třetí světová válka, je to selhání politiků, včetně českých. V pravidelné debatě Deníku to v úterý řekl lídr opozice Andrej Babiš. „Nikdy bych neposlal syna do války,“ zdůraznil.