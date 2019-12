Podle Pavla Zemana si musí otázku, zda znovu žádat Sněmovnu o Babišovo vydání, zodpovědět příslušný státní zástupce Jaroslav Šaroch. Členka mandátového a imunitního výboru a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) uvedla, že výbor by v případě Šarochovy žádosti musel prozkoumat odůvodnění a vycházet i z dosavadního průběhu řízení.

"Je to totožný skutek, ale nechávám si otevřená dvířka," uvedla Válková. Podle dalšího z bývalých ministrů spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), by bylo opakování žádosti nadbytečné a hloupé. "Možná z nějaké opatrnosti tu žádost pošle, možné to samozřejmě je, ale považoval bych to za nadbytečné," míní poslanec TOP 09 Dominik Feri. Blažek zmínil i možnost, že by o znovuvydání premiéra požádali jeho advokáti, nepředpokládá to ale stejně jako Válková. Exministryně odkázala na skutečnost, že Babiš odmítl případnou abolici od prezidenta Miloše Zemana. Nebylo by pak podle ní logické, aby kauzu zastavovali jeho advokáti. "Rozhodl se (Babiš) deklarovat, jsem nevinný," řekla.

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny Stanislav Grospič (KSČM) po Zemanově rozhodnutí konstatoval, že výbor v tomto volebním období již jednou rozhodl a následně i Poslanecká sněmovna.

Nezákonné a předčasné zastavení stíhání

O pokračování stíhání informoval Pavel Zeman ve středu. Kauza bude pokračovat pro premiéra a členku společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Mayerovou. Zastavení stíhání členů Babišovy rodiny je naopak definitivní. Usnesení, kterým Městské státní zastupitelství v Praze v září pravomocně zastavilo stíhání Babiše a Mayerové, označil nejvyšší státní zástupce za nezákonné a předčasné. Našel v něm skutkové i právní chyby. Důkazní situace podle něj nyní neodůvodňuje ani zastavení stíhání, ani podání obžaloby.

Podstatou případu je to, že Farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů. Babiš dlouhodobě obvinění odmítá. Mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka ČTK sdělil, že věří tomu, že se nakonec prokáže, že se vše odehrálo podle zákona.