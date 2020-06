Podle vicepremiérky Aleny Schillerové (za ANO) podpořili návrh usnesení všichni přítomní ministři s výjimkou dvou, kteří se při hlasování zdrželi. Mezi těmi podle ní byla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Babiš se bodu neúčastnil, jednání v tu chvíli řídila Schillerová.

Europoslanci schválili usnesení kritické k možnému Babišovu střetu zájmů předminulý pátek jasnou většinou hlasů. Šéf vlády podle EP zpochybňuje nezávislý výkon své funkce, neboť se podílí na rozhodování o penězích z rozpočtu EU a zároveň kontroluje holding Agrofert. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Kabinet podle návrhu, který mu předložila ministerstva spravedlnosti, pro místní rozvoj a financí, zdůraznil, že rezoluce je politickým, nikoliv odborným posouzením problematiky. EP vytknul to, že vítá obnovení vyšetřování Babiše v souvislosti s jeho účastí na projektu Čapí hnízdo a vyjadřuje důvěru v to, že česká justice bude v tomto trestním řízení postupovat nezávisle a nebude podléhat žádnému politickému vlivu. "Jedná se o porušení principu presumpce neviny a nepřípustné zasahování do konkrétního trestního řízení," stojí v usnesení. Benešová dodala, že ze strany EP šlo o nepřijatelnou formulaci. "Tady jsme byli nuceni se ohradit," řekla.

Vítání vyšetřování a výzvy k jeho nezávislosti podle usnesení představují přímý politický nátlak na konkrétní řízení. "Bez jakékoliv znalosti konkrétní věci EP pobízí k činění kroků v trestněprávní rovině, čímž činí politický a mediální tlak na justiční systém v ČR," uvádí usnesení. Když EP vítá obnovení stíhání, deklaruje podle návrhu i nesouhlas s dosavadní činností orgánů činných v trestním řízení. "Takový postoj je zcela jasným zásahem do vnitřních záležitostí členského státu, navíc účelově a subjektivně projeveným na konkrétní případ," dodává dokument.

Vláda také označila za nepřijatelnou výzvu, aby Finančně analytický úřad (FAÚ) zaujal proaktivnější přístup při boji proti daňové trestné činnosti, podvodům a korupci. "FAÚ je nezávislý úřad, ani ministr financí nemůže zasahovat do jeho činnosti, za celou dobu jako ministryně jsem tam nebyla a prací FAÚ se nezaobírám," řekla novinářům Schillerová.

Ministerstvo pro místní rozvoj zase podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) do usnesení přispělo vyjádřením na téma systému rozdělování dotací. "Komise stále trvá na důvěrném režimu (auditů). Nikdo, ani EP, nemůže předjímat pozici, dokud nebude řízení ukončeno," podotkla Dostálová. Ministerstvo podle ní dodržuje všechna nařízení a metodiku.

Kabinet také kritizuje to, že EP předjímá výsledek auditů k Babišovu střetu zájmů. "EP v této souvislosti nerespektuje průběh auditního procesu a činí expresivní konstatování, které se neopírá o žádné relevantní odborné posouzení," uvedla vláda. Jeví se podle ní, že EP uplatňuje svůj politický a mediální vliv na řádný průběh auditů. "A svými konstatování o střetu zájmů bez řádných odborných podkladů presumuje jejich výsledek. Tímto způsobem dochází rovněž k nerespektování pravidel nastavených samotnou EU," stojí v usnesení.

Vláda podle opozice hájí zájmy Babišova koncernu, nikoli ČR

Vláda podle opozice postojem k rezoluci Evropské parlamentu o údajném střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) hájí pouze premiérův koncern, ne zájem celé České republiky. Proti rezoluci se opětovně vyslovil šéf komunistů Vojtěch Filip. Předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se v reakci zaslané ČTK pozastavila nad pozicí sociálních demokratů.

"Dnešní odmítnutí rezoluce je výsměch evropským institucím. Premiér by si měl zvolit, zda bude velkopodnikatel nebo politik. Díky ČSSD bohužel nemusí," napsala Pekarová Adamová.

Europoslanec ODS Alexandr Vondra poukázal na problémy, které může mít Česko při vyjednáváních o evropských dotacích. "Vláda by se měla snažit vyjednat pro ČR co nejvíce peněz z evropského fondu obnovy. Místo toho se opět pere za finanční toky do koncernu premiéra Babiše. Tohle Česku fakt nic nepřinese," sdělil ČTK.

Podle politiků hnutí STAN se Evropský parlament do vnitřních věcí ČR nevměšuje, protože má svou rozpočtovou odpovědnost. "Uvědomit by si to už mohla i vláda slepě hájící zájmy Andreje Babiše. Možná by každý z jejích členů, který s tímto postupem souhlasí, měl ve prospěch Česka vystavit sám za sebe směnku," uvedl na twitteru europoslanec Stanislav Polčák. Předseda hnutí Vít Rakušan dodal, že vláda nehájí české zájmy, ale skutečně jen svého premiéra ve střetu zájmů.

Za stanovisko vlády se postavil předseda komunistů Vojtěch Filip. "Jde o neskutečný útok na suverenitu České republiky," napsal ČTK k rezoluci. Zopakoval, že ani lisabonská smlouva podle něj zemi nezbavuje práva mít vlastní úpravu střetu zájmů.