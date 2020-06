O návrhu informoval na svém twitteru i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Ministři za ČSSD nepodpořili návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenecké fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné evropské směrnice. O výjimce tak rozhodne Sněmovna svým hlasováním,“ napsal.

Ministři za @CSSD nepodpořili návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Jsme přesvědčeni, že výjimka pro svěřenecké fondy není potřeba a jde nad rámec příslušné evropské směrnice. O výjimce tak rozhodne Sněmovna svým hlasováním. — Jan Hamáček (@jhamacek) June 1, 2020

Podle místopředsedy ČSSD Tomáše Petříčka vystoupil Hamáček na vládě s návrhem, ať se sporné ustanovení vypustí, protože se tím z pohledu ČSSD na návrhu nic nezmění. "Na tom jsme se neshodli, ČSSD ve Sněmovně toto konkrétní ustanovení podporovat nebude," řekl novinářům po jednání vlády.

Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Podle kritiků mu ustanovení nahrává ve chvíli, kdy jeho střet zájmů řeší unijní orgány. Babiš tvrzení, že je ve střetu zájmů, dlouhodobě odmítá.

Zpřesnění paragrafu

Ustanovení ohledně svěřenských fondů, které se týká i Babiše, kritizují opoziční strany či Rekonstrukce státu a Transparency International (TI). Podle ministerstva spravedlnosti ale jde čistě o zákon, který do českého práva přenese požadavky unijní směrnice proti praní špinavých peněz či financování terorismu. V březnu kabinet přerušil projednávání návrhu mimo jiné kvůli výtkám, že materiál probírá v době nouzového stavu. Od té doby ho resort neupravoval.

Benešová po jednání vlády novinářům řekla, že unie už Česko "peskovala", aby zákon předložilo. "Hrozila pokuta, museli jsme to předložit," uvedla. Jde podle ní o řádnou transpozici příslušné směrnice. Sporný paragraf podle ní není výjimkou, ale zpřesněním v reakci na řadu dotazů od právníků a advokátů. Pokud by v předpisu nebyl, mohl by být například za majitele považován beneficient fondu, který má třeba jen pětiprocentní podíl a žádný vliv, dodala.

Ministryně odmítla, že by resort psal zákony tak, aby vyhověl jednotlivci. "Je to výhradně odborný právní úsudek, vznikl na ministerstvu spravedlnosti a stojíme si za tím. Pokud by i toto zpřesnění Parlament vypustil, tak to vychází nastejno a výsledek bude tentýž," uvedla.

Změna pravidla pro určování skutečného majitele svěřenského fondu se v novele objevila po připomínkovém řízení na konci roku 2019 na návrh ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou (za ANO), upozornila začátkem roku TI. Předpis kritizují také Piráti, kteří hovoří o účelové výjimce s cílem umožnit Babišovi skrývat střet zájmů.

Přizpůsobí zákony obrazu svému, kritizuje opozice

"Jsem přesvědčen, že vláda si nemůže svévolně změnit mezinárodně platný termín jako patrně jediná země EU," uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Babiš podle Pirátů usoudil, že svůj potvrzený střet zájmů vyřeší tím, že si "přizpůsobí zákony k obrazu svému". Analytický tým Pirátů se obrátí na nezávislé experty evropského práva, zda je kritizované ustanovení v souladu se směrnicí, kterou podle ministerstva spravedlnosti zapracovává do českého práva. "V téže věci se zároveň obrátíme na Parlamentní institut s žádostí o posouzení kompatibility," dodal Bartoš.

Předpis kritizují i další opoziční strany. Šéf Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan vyzval jejich předsedy k tomu, aby podepsali pozměňovací návrh, který by kritizované ustanovené změnil.

Kabinet návrh schválil, i když se ministři za menší koaliční stranu ČSSD hlasování zdrželi. "Statečná statečná ČSSD. Ono hodit to na Poslaneckou sněmovnu, ve které si komunisticko-populisticko-fašistická koalice schválí, co pro ni bude výhodné, je 'hrdinství'," uvedl na twitteru šéf STAN Vít Rakušan. Má připravený pozměňovací návrh a vybídl další opoziční šéfy, aby ho podepsali také. "Spojme se proti tomu. Ať se ukáže, kdo je kdo," napsal.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že hnutí ANO nemá úctu k právu ani občanům. "Politická strana, kterou na vlastní náklady provozuje premiér, opět veřejně prozrazuje záměr privatizovat výkon státní moci. TOP 09 s tím zásadně nesouhlasí," uvedla. Babiš podle ní zatoužil po tom, aby se o jeho střetu zájmů přestalo mluvit, ale dosáhl opaku.

Předpis je podle Adamové nejlepším důkazem Babišova "provinění". "Jak moc mu na tomto zákonu záleží, dokazuje, že zákon protlačil vládou i bez podpory ministrů ČSSD. Sociální demokraté sehrávají roli komparzistů a o ničem reálně nerozhodují," dodala.