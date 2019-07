Středeční jednání prezidenta s premiérem zásadnější průlom ve výměně ministra kultury nepřineslo. Zeman sice potvrdil odvolání ministra Antonína Staňka k 31. červenci, se jmenováním jeho nástupce chce ale počkat až na polovinu srpna.

O Zemanově postoji nyní Babiš informoval Hamáčka, dnešní schůzku však nejprve nekomentoval. Stejně se přitom zachoval i včera, kdy z Lán odjel bočním vstupem, aniž by předstoupil před novináře.

Protahovaná výměna ministra

Staněk v polovině května podal demisi, kterou ale Zeman nepřijal. Babiš na konci měsíce na žádost ČSSD navrhl prezidentovi odvolání ministra a současně jmenování Šmardy. Návrhu na odvolání musí prezident podle ústavy vyhovět, Zeman ale opakovaně dával najevo, že by si přál Staňkovo setrvání v kabinetu, Šmardu naopak kritizoval.

ČSSD hrozila odchodem z vlády, pokud by Staněk kabinet neopustil a Zeman místo něj nejmenoval Šmardu. Podle sociálních demokratů by jejich účast ve vládě ztratila smysl, pokud by nemohli rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšlou. Situace kolem Staňka je dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět premiérovi s navrženou změnou ve vládě.