Premiér Andrej Babiš (ANO) trvá na tom, že auditní zpráva Evropské komise, která do Česka dorazila k jeho střetu zájmů, není konečnou verzí dokumentu. Babiš dnes Rádiu Impuls řekl, že ČR může do dvou měsíců uplatnit případné připomínky. Připomněl, že Česko odmítalo závěry jarní předběžné zprávy, která unikla do médií. Odmítat je podle něj bude i nadále. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) trvá na vyjádření svého úřadu, že řízení k auditu nekončí. ČTK napsala, že ministerstvo čeká na překlad zprávy, pak začne 60denní lhůta na vyjádření.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Profimedia

Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmů, o kterém kvůli Babišovu vlivu na podnik Agrofert hovořila předběžná zpráva, potvrzuje. "Bakalův Respekt neříká pravdu, protože to samozřejmě není definitivní zpráva a já teda nevím, co potvrdil, ale v každém případě není pravda, co zveřejnila Česká televize a Bakalův Respekt, že je to konečná podoba auditní zprávy," řekl Babiš Impulsu. Za konečnou auditní zprávu označil dokument v pátek mluvčí Evropské komise.