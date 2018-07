Babiš v obklíčení. Manželem nové ministryně je jeho tajemník pro EU Chmelař

Kdo je energická žena s elitním vzděláním, která vystřídá ministra práce a sociálních věcí Petra Krčála? Jana Maláčová (ČSSD) je absolventkou zahraničních vysokých škol a aktivní členkou Oranžového klubu sociálnědemokratických žen. Právě tento fakt nedávno zavdal příčinu obavám, že o svůj post šéfky odboru rodinné politiky na ministerstvu práce a sociálních věcí přijde.

„Naše seznámení bylo komické, pozval jsem si ji, když začal prostorem létat drb, že za naší ministryně Jaroslavy Němcové přijde o místo, protože je sociální demokratka. Řekl jsem, že je to nesmysl, protože v ANO takové věci neděláme, nevyhazujeme lidi kvůli politické příslušnosti. Její manžel Aleš Chmelař je státní tajemník pro evropské záležitosti, když už jsme u toho. Nechal jsem si ho, i když je sociální demokrat, to neřeším,“ popsal Deníku svoje první a zatím jediné setkání s Janou Maláčovou premiér Andrej Babiš.

„Paní Maláčová dělá rodinnou politiku, to mě zajímá, také ji chci dělat, tak jsme se potkali, má dobré názory, mně se líbily, od té doby se známe. Její nominaci jsem přivítal. Jde o to, abychom v rámci vlády mluvili mezi sebou, ne přes média,“ dodal Babiš.

Důchodové otazníky

Jana Maláčová bude muset řešit například důchodovou reformu, kterou si Babišova vláda vytkla jako prioritu. Bude možné ji v koalici s ČSSD posadit tak, aby se například splnily představy OECD, s nimiž české politiky před dvěma dny seznámil šéf OECD Ángel Gurría?

„Závěry OECD nepřijímáme bez výhrad, ne vše, k čemu nás nabádá, se nám líbí. Podle ní máme zvyšovat DPH a snižovat odvody sociálního pojištění, což by bylo špatně, protože by se tím zvyšovaly zisky zahraničních investorů, kteří dávají našim zaměstnancům nízké mzdy, aby měly obrovské dividendy,“ říká Andrej Babiš v rozhovoru pro Deník.

Podle premiéra je jedna z možností, jak udržet lidi v práci, důchodové připojištění. „Chceme, aby zaměstnavatelé participovali na zdrojích pro výplatu důchodů. Hlavně tím, že budou motivovat a stabilizovat zaměstnance,“ uvedl Babiš a doplnil, že komplexní penzijní reforma se nezvládne během tří a půl let. „Můžeme napravit některé křivdy, narovnat věci jako předčasné důchody, starodůchodkyně, bezdětné penzisty. Musíme to zanalyzovat, nejde to odpálit jen tak od boku,“ nastínil jeden z hlavních úkolů nové ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové premiér Babiš.