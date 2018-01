Babiš: Vláda bude nadále hlasovat po jménech. Pelikánův návrh neprojde

Ještě před získáním důvěry chtěla Babišova vláda změnit svůj jednací řád. Mělo z něj zmizet ustavení o jmenovitém hlasování ministrů, kteří by se tak zbavili části své zodpovědnosti. Novela, kterou navrhl ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), vyvolala nesouhlas opozičních poslanců.

Předseda klubu Pirátů Jakub Michálek v interpelaci na premiéra Babiše uvedl: „Ministři dosud samostatně rozhodovali například o nakládání s majetkem státu, o veřejných zakázkách, o dotacích nebo výdajích organizační složky státu a dalších důležitých agendách. Pokud se zruší jmenovité hlasování vlády, nebude u zásadních rozhodnutí možné určit žádné zodpovědné osoby.”

Podle Pirátů tato dlouholetá praxe není zbytečnou administrativní zátěží, o které se mluví v tiskové zprávě vlády. „Zrušení jmenovitého hlasování o zásadních záležitostech nás neposouvá k efektivnímu státu, ale naopak ho spíše lze přirovnat k druhému zhasnutí a návratu do divokých 90. let,” uvádí Michálek.

Kritizuje i Topolánek

Chystanou úpravou v rozhovoru pro Deník odmítl i prezidentský kandidát a bývalý ministerský předseda Mirek Topolánek: „Pokud chce Andrej Babiš zamezit zveřejňování hlasování ministrů ve vládě, tak to znamená, že se tam vůbec zřejmě hlasovat nebude. Ve vedení firmy se také nehlasuje.

To jsou snahy, které vedou k jeho nekontrolované dominanci na české politické scéně.“ Premiér Babiš však vyloučil, že by se na vládě přestalo hlasovat a o všem bylo předem rozhodnuto. „Nechceme nic skrývat, budeme velice transparentní a budeme říkat, kdo jak hlasoval,“ ujistil Babiš.

Jde o efektivitu

K navrhované novele jednacího řádu se měli všichni ministři vyjádřit do středy 3. ledna. „Chtěli jsme ho zjednodušit, třeba odbouráním povinnosti tisknout materiály, které se elektronicky vkládají do Eklepu, v papírové podobě. Také je nesmysl ke každému podkladu dávat tzv. tiskovou zprávu, která se nepublikuje, čili byla úplně zbytečná,“ sdělil Babiš Deníku.

Podle něj jde v dané kauze o nedorozumění. „Vláda také musí ze zákona schválit prodej každého státního majetku, byť by šlo o pár metrů čtverečních a mohlo by o tom rozhodnout příslušné ministerstvo. Pokud by se nehlasovalo po jménech a jen se oznamoval počet ministrů, vypadalo by to ale divně, takže návrh pana Pelikána asi neprojde a pro klid v baráku to zůstane při starém. Chtěli jsme jen, aby jednání vlády bylo méně formální a efektivnější,“ řekl Babiš.

Stejně tak v jednacím řádu bude nadále ustanovení o účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu na jednání vlády, byť je vlastně díky pozdějšímu zakomponování do zákona duplicitní.