Babiš věří, že summit Trumpa s Kimem odstraní riziko války

Premiér Andrej Babiš (ANO) vnímá setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem pozitivně. Doufá, že se podaří věci dotáhnout do konce a odstraní se riziko války v regionu. Novinářům dnes také řekl, že se v minulosti měly i jiné konfliktní oblasti řešit jednáním, a ne vojenskými intervencemi.

Ministerstvo zahraničí na twitteru uvedlo, že výsledky summitu vítá. Dohodou podepsanou USA a KLDR se bude ještě podrobněji zabývat.

"ČR vítá výsledky summitu USA - KLDR a zájem obou stran zlepšit vzájemné vztahy a nastolit trvalý mír na Korejském poloostrově. Vítáme i závazek KLDR podniknout kroky k úplné denuklearizaci," uvedlo ministerstvo.

Babiš řekl, že Trump je obchodník a snaží se řešit problémy. "Samozřejmě, pokud to dopadne a ten nedemokratický režim se vzdá jaderných zbraní, tak to bude velký úspěch. Na druhé straně samozřejmě americká média ho kritizují za to, že si s tím člověkem, reprezentantem toho nedemokratického režimu, vůbec sedl za stůl," řekl český premiér.

"Já myslím, že je to pozitivní, a doufejme, že se to dotáhne do konce a v tom regionu tenhle historický problém a to latentní nebezpečí války skončí. Škoda, že jsme v minulosti neřešili takto i některé jiné diktátory a nesnažili jsme se režimy změnit vyjednáváním než intervencemi," uvedl.

Severní Korea se na dnešním summitu se Spojenými státy v Singapuru zavázala pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, zatímco Washington slíbil poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky.

Podobný slib týkající se denuklearizace dal severokorejský vůdce Kim Čong-un již na dubnovém summitu s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Dohoda byla tehdy komentátory označena za velmi vágní, protože nestanovuje žádný časový rámec pro odzbrojovací proces ani neuvádí konkrétní opatření k dosažení tohoto cíle.