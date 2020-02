Jede Babiš. České dráhy kvůli premiérovi výjimečně nasadily modernější vlak

Cestující v rychlíku 707 Lužnice z Prahy do Českých Velenic dnes čekalo překvapení. Na spoj, který je složen téměř výhradně z vozů z 80. let minulého století bez větší modernizace, nasadily České dráhy vůz Bdpee se zásuvkami, klimatizací a wifi. Důvodem byla výprava premiéra Andreje Babiše a ministra dopravy Karla Havlíčka vlakem do Benešova spojená s várkou slibů o vylepšení dojíždění vlakem do Prahy.

Premiér Andrej Babiš a ministr dopravy Karel Havlíček vyrazili do Benešova vlakem. České dráhy kvůli nim nasadily modernější vůz. | Foto: Twitter/Karel Havlíček