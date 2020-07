Premiér Andrej Babiš (ANO) bude dnes večer jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO) o aktuálním vývoji kolem epidemie nového typu koronaviru. Řekl to při předávání Cen Bezpečnostní rady státu. Předseda vlády kritizuje pomalé budování vlastní sítě laboratoří pod kontrolou státu, soukromé podle něj fungují příliš pomalu. Babiš řekl, že se mu vývoj kolem covidu-19 nelíbí a stát asi bude muset konat rychle. Ministr zdravotnictví nechá prověřit počty aktuálně nemocných covidem-19, zadal jejich audit.

Zleva předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rouškách

Babiš ve svém proslovu při předávání cen řekl, že Česko zvládlo první kolo boje s koronavirem. "Ale dnes o tom budu s ministrem mluvit, protože se mi nelíbí, jak se to teď vyvíjí. Budeme muset asi konat rychle," řekl. Na dotaz ČTK později dodal, že Česko očekávalo po rozvolnění opatření nárůst potvrzených případů nákazy. "Ale nesmíme se dostat do situace, jak to skončilo v Izraeli, kde mají 2000 nakažených denně, musíme rychle konat," dodal.