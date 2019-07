Ve středu večer Babiš odjel na Hrad přesvědčovat prezidenta, aby jeho návrhům vyhověl a vládní rošádu stvrdil podpisem. Z Babišova vyjádření bylo včera zřejmé, že schůzka průlom nepřinesla. Dnes se mají u prezidenta ještě potkat Staněk s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem. Vzhledem ke Staňkovu víkendovému twitterovému běsnění je ovšem jejich smíření, které si přeje Zeman, vyloučené. Nyní se tedy hraje hlavně o jeho nástupce.

Místopředsedu ČSSD Michala Šmardu Zeman jmenovat nechce. Vyplývá to i z jeho včerejších slov při oslavě státního svátku Francie, kde oznámil jmenování nového velvyslance ČR Michela Fleischmanna v této zemi: „Určitě není politickým trafikantem. To je také důvodem, proč nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci.“

Dojde k naplnění koaliční smlouvy?

Šmarda sice dává najevo, že o ministerské křeslo nestojí, ale kvůli naplňování stranické strategie ve vládě by ho přijal. Sociální demokraté na něm trvají a nemají-li být k smíchu, couvnout už nemohou. Otázka je, co bude následovat, když předsednictvo ČSSD v pondělí rozhodne o odchodu z vlády. Opustí ji i Staněk? Pokud ne, dojde k naplnění koaliční smlouvy? Teprve pak by se otevřel vějíř různých řešení vládní krize. Ta se budou rozebírat ze všech stran.

Vyhoví-li však Zeman Babišovi, možná se nikdy nedozvíme, za co svůj ústupek zobchodoval. Třeba časem padne nejvyšší žalobce Pavel Zeman, šéf Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Dušan Navrátil nebo ruské firmy vyhrají tendr na rekonstrukci Dukovan.