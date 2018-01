Babiš zasedne s ČSSD po sjezdu. Jde o levnou nevěstku?

Ve stínu prezidentské volby se rozběhlo jednání o druhé Babišově vládě. Premiér se po předání demise ihned pustil do práce. Jeho hnutí ANO potvrdilo, že je jeho jediným kandidátem na předsedu vlády.

„Nikdo jiný nepřipadá v úvahu,“ potvrdil místopředseda ANO Richard Brabec, o němž se spekulovalo jako o možném náhradníkovi. Tento postoj automaticky vyloučil dohodu s KDU-ČSL a ODS, které odmítly podporovat vládu, v níž by zasedla trestně stíhaná osoba.

Šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura zároveň připomíná, že jejich stranu a ANO dělí hluboké věcné rozpory: „Poslanecká sněmovna odmítla s jednou výjimkou všechny návrhy zákonů, které jsme předložili. Ukázalo se, že programový průnik ODS a ANO je v podstatě nulový.“ Naopak jednání ANO s KSČM probíhalo idylicky a vedlo k ustavení pracovních skupin, které budou ladit společné priority. Ústupky ANO směrem ke komunistům jsou zatím největší, podporou zdanění církevních restitucí počínaje a zákonem o obecném referendu či garancí růstu mezd konče.

OKAMUROVI ODBORNÍCI

Role SPD je zatím nejasná. Tomio Okamura nejprve chtěl do vlády, nyní už o tom nehovoří, stačí mu prý podpora jeho programu. „Hnutí ANO vyšlo SPD vstříc neutrálním vládním stanoviskem k našemu návrhu zákona o referendu či o odpovědnosti a odvolatelnosti politiků,“ prohlásil Okamura. I jemu ale vadí Babišovo obvinění.

Podle informací Deníku se začal rodit plán na menšinový kabinet ANO, v níž by obsadili ministerstva obrany, spravedlnosti, průmyslu a kultury odborníci navržení SPD. Tuto vládu by podpořilo 78 poslanců ANO, 22 SPD a 15 komunistů. „Je to absolutní nesmysl,“ okomentoval pro Deník tyto spekulace Andrej Babiš.

LACINÁ NEVĚSTKA?

Zajímavý zlom v jednání s ČSSD nastal v noci na čtvrtek. „Předseda hnutí ANO Andrej Babiš mi vzkázal, že nehodlá pokračovat v jednáních se současným vedením ČSSD a že chce počkat až na vedení, jež vzejde z našeho sjezdu v druhé polovině února,“ uvedl statutární místopředseda sociální demokracie Milan Chovanec. Podle něj ANO už třetí měsíc „potvrzuje, že jedinými partnery, s nimiž je ochotna vážně jednat, je SPD a KSČM, ostatní demokratické politické strany ignoruje“.

Poslanec Chovanec soudí, že ANO sází na radikální obrat postoje budoucích vůdců ČSSD. „Čeká, že nebudou trvat na dosavadních programových a dalších podmínkách a přivedou sociální demokracii do koaličního lože jako levnou nevěstku za příslib několika pašalíků pro pár vyvolených,“ míní Chovanec.