Babiš: Zdravotnictví potřebuje investice. Vybrali jsme sedm strategických

Zásadní pro zdravotnictví jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) investice, protože některé nemocnice jsou ve velmi špatném stavu. Naplánovaných je sedm strategických staveb za 11,6 miliardy korun. Potřeba je však přes 70 miliard korun. Novinářům to dnes řekl na zahájení konference Zdravotnictví 2020. Do zdravotnictví šlo v letošním roce 320 miliard korun, nemocnice dlouhodobě tvrdí, že na investice do objektů jim peníze nezbývají.

Andrej Babiš | Foto: ČTK

"Národní investiční plán obsahuje 73 miliard investic do zdravotnictví. Řešíme to hlavně u státních nemocnic, vybrali jsme sedm strategických investic," řekl Babiš. Řekl také, že v oblasti nemocniční péče je třeba mít strategii. Stávka? Odbory bojují víc za sebe a svoji image než za učitele, řekl Babiš Přečíst článek › "Vlastnickou strukturu jsme vybudovali nešťastně a měli bychom se ji snažit zjednodušit. Nemocnice má stát, kraje i města. Bylo by nejlepší, kdyby skončily v krajských rukou," dodal Babiš. Sedm strategických investic Ministerstvo zdravotnictví na dotaz ČTK sdělilo, že mezi sedmi investicemi je výstavba pavilonu chirurgických oborů ve FN Plzeň, gynekologicko-porodnické kliniky ve FN Brno, dostavba a rekonstrukce hlavní budovy FN Olomouc a modernizace objektu chirurgických oborů ve FN Hradci Králové. Pirát Ivan Bartoš: Vládní elity lidem republiku ukradly Přečíst článek › Z pražských nemocnic chce investovat do nového sdruženého objektu Všeobecná fakultní nemocnice, Institut klinické a experimentální medicíny postaví nový pavilon a nový urgentní příjem plánuje Thomayerova nemocnice. Ze státního rozpočtu půjde asi 8,5 miliardy korun, vlastní zdroje nemocnic budou zhruba 3,1 miliardy korun. Příští rok bude české zdravotnictví hospodařit s 350 miliardami korun. Nemocnice čerpají více než polovinu částky. Platby za péči od zdravotních pojišťoven podle managementů nemocnic ale nestačí na velké investice do nových pavilonů nebo opravy budov. Využívají proto investiční programy státu. Do budov nemocnic musí jako zřizovatelé investovat i kraje nebo města.

Autor: ČTK