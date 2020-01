"S panem prezidentem jsem probíral i celkově zahraniční věci. Shodli jsme se v tom, že Evropa by měla vyzvat i Spojené státy i Írán, aby situace neeskalovala, že bychom se měli více angažovat jako Evropané. Samozřejmě i situace v Libyi je složitá, takže v tomhle směru bychom měli se snažit být aktivní a zapojit se do této situace," řekl Babiš.

Solejmání, který velel oddílům Kuds a který byl na americkém seznamu teroristů, zemřel v pátek při raketovém útoku z amerického dronu u letiště v Bagdádu. Spolu s ním přišel o život kromě dalších lidí také zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. Teherán varoval, že atentát na Solejmáního se rovná vyhlášení války a jeho odpověď na něj bude tvrdá. Americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že v případě íránské akce USA zareagují "velmi rychle a velmi tvrdě". Irácký parlament dnes vyzval vládu v Bagdádu, aby udělala kroky vedoucí k odchodu všech cizích vojáků ze země.

O situaci dnes Babiš mluvil také se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim. Severoatlantická aliance (NATO) po smrti Solejmáního v sobotu pozastavila svoji výcvikovou misi v Iráku. Čeští vojáci jsou podle sobotního vyjádření ministerstva obrany v pořádku a zůstávají na svých základnách, v Iráku jich působí zhruba 40. V pořádku jsou také čeští policisté v Bagdádu. "My postupujeme v rámci koordinace členských států NATO. V tuto chvíli jsou tam jasné nějaké instrukce. Víceméně neopouštět ty základny. V této chvíli neuvažujeme, že bychom organizovali nějaké návraty," řekl dnes Babiš.

Rozpočet, justice či stavební řízení

Výsledek loňského rozpočtu Zeman nekritizoval, naopak byl spokojený s tím, že vláda zvýšila investice, uvedl Babiš. Kapitálové, tedy investiční výdaje rozpočtu loni stouply o 22,8 miliardy na 139,3 miliardy korun.

Předseda vlády poznamenal, že každý rok občané, firmy i stát zaplatí 47 miliard korun za obnovitelné zdroje. Jen na dotaci výkupních cen elektřiny ze solárních elektráren jde podle Babiše 30 miliard korun ročně. "To je jeden z největších tunelů v historii samostatné republiky. Pokud bychom měli těch 30 miliard ročně, byli bychom v přebytku," uvedl premiér. Přijdeme s nějakým návrhem, dodal.

S prezidentem probíral také jeho kritiku neefektivity justice nebo dlouhotrvající stavební řízení. "V tomhle směru navštívím Ředitelství silnic a dálnic a budeme informovat veřejnost, kde všude dochází ke zpožděním. Bohužel práva jednotlivých organizací, které se specializují na to, abychom u nás nestavěli dálnice, jsou taková, jaká jsou. My se to snažíme změnit, ale jde to ztěžka," řekl Babiš.

Hlava státu podle premiéra dále kritizovala, že v Národním investičním plánu není dostatečně obsažen sport. "S panem prezidentem jsme se dohadovali o tom, co je národní sport. Pro mě je to hokej, pro pana prezidenta fotbal, proběhla taková debata," doplnil Babiš.