„Teď je jen jedna vyšetřovací verze a to je útok ruských agentů. Ale pan prezident mluvil o té první verzi, se kterou pracovala policie od roku 2014 a to byla verze manipulace s vojenským materiálem ve skladě,“ vysvětlil Babiš. „Panu prezidentovi jsem to vysvětloval, jednoznačně se teď pracuje s jednou verzí.“

Premiér také potvrdil, že s prezidentem hovořil o možnosti povýšení šéfa BIS Koudelky do hodnosti generála.

Zemanův projev

Prezident Miloš Zeman se k vrbětické kauze nejprve nevyjadřoval, později oznámil, že své stanovisko sdělí veřejnosti až týden poté, co o možném zapojení ruských agentů do výbuchů muničních skladů informovali premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ve svém projevu mimo jiné uvedl, že neexistují jednoznačné důkazy o tom, že by dvojice podezřelých Rusů areál ve Vrběticích navštívila. Prohlásil také, že bezpečnostní složky pracují se dvěma vyšetřovacími verzemi, což vzápětí Hamáček popřel.

Opozice slova hlavy státu kritizovala a upozornila, že projev může připravit půdu ruským dezinformátorům. Prezidentův projev využili také Rusové, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Česko obvinilo Moskvu bez důkazu a napáchalo tak škody na vzájemných vztazích.