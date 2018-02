Babiš zrušil kvůli zdraví cestu do Mnichova. Let by mi nepomohl, uvedl

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) minulý týden zrušil cestu na bezpečnostní konferenci v Mnichově kvůli tomu, že svou účast odvolal bavorský premiér Horst Seehofer a kvůli souběhu zdravotních problémů. Na svém facebookovém profilu dnes Babiš napsal, že kvůli vysokému pracovnímu nasazení měl problémy s vysokým tlakem, praskla mu žilka v oku a vinou stresu také mívá migrény.

Babiš dnes ve svém tradičním příspěvku, ve kterém rekapituluje minulý týden, napsal, že místo kávy přešel kvůli námitkám pracovnic sekretariátu úřadu vlády na čaj proti tlaku.

"Uznávám, těch kafí jsem za jeden den vypil asi deset. Doteď mi pomáhaly zvládat pracovní tempo. Lidi kolem mě tvrdí, že je smrtící. Já ale teda fakt nevím, jak funkci premiéra vykonávat jinak," uvedl.

Premiér v neděli po večeří s prezidentem Milošem Zemanem zopakoval, že by i ve druhém pokusu o sestavení vlády upřednostnil vytvoření menšinového jednobarevného kabinetu ANO. Na facebooku však své pracovní nasazení zdůvodňuje i tím, že je ANO na vládnutí samo. "Nikdo nám nechce pomoct, takže vstávám v 5:00," konstatoval. Dodal, že pracuje 18 hodin denně a o víkendu osm. "Prostě jsem takový akční důchodce," napsal.

Babiš uvedl, že mu minulou neděli praskla žilka v oku, které měl plné krve. "Toho si samozřejmě všimli novináři a začali spekulovat, co mi je. Odpověď je jednoduchá: stres," uvedl Babiš s tím, že kvůli zvýšenému tlaku navštívil nemocnici a dostal léky. "Až tehdy jsem si uvědomil, že to fakt není sranda. Trochu jsem zvolnil, přešel jsem na dietu, už zase jím místo masa ryby a aerobně cvičím," napsal.

Právě souběh zdravotních okolností a zrušená účast Seehofera vedly k tomu, že Babiš vynechal plánovanou cestu do Mnichova. "Let tam a zpátky by mi teď určitě nepomohl. Stejně nás tam letěli reprezentovat (ministryně obrany) Karla Šlechtová a (ministr zahraničí) Martin Stropnický," uvedl Babiš. Na velikonoční svátky si Babiš naplánoval dovolenou.