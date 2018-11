Babiš zůstává nejpopulárnějším politikem, za ním je Bartoš a Okamura

Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů Obsluha kalící linky/kalič - Prostějov (1605002). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 22600 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Obsluha kalící linky/kalič - Prostějov (1605002), , Jste vhodným uchazečem, pokud:, - máte praxi v oboru práce se železem (výhodou), - máte vazačský a jeřábnický průkaz (výhodou), - jste ochotný pracovat v nepřetržitém provozu (12-ti hodinové směny, střídání krátký týden 2 směny/dlouhý týden 5 směn), - jste spolehlivý a flexibilní, , Budete se věnovat:, - tepelnému zpracování podle zadaného výkresu nebo předepsaného postupu, - měření tvrdosti a vedení záznamů, - povrchové úpravě výkovků, výlisků a svařenců, - obsluze pecí pro teplené zpracování a kalení výkovků, - manipulaci a ukládání výkovků, , Proč by se Vám mohla tato pracovní nabídka líbit? , - nabízíme vám měsíční mzdu od 22.600 Kč, - jde o dlouhodobou práci na HPP s pracovní smlouvou, - čeká vás kvalitní zaučení a možností dalšího vzdělávání, - poskytujeme příspěvek na stravování, - nabízíme práci v přátelském kolektivu, , Pracoviště: Prostějov, Mzda: od 22.600,- Kč, Nástup: dle dohody, Směnnost: nepřetržitý provoz, Pokud vás uvedené informace oslovily, splňujete požadavky nebo máte k nabízené pozici jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na tel. 773 447 447 anebo e-mailem na prace@gasl.cz.. Pracoviště: Gasl cz s.r.o. - pobočka prostějov, Nerudova, č.p. 599, 796 01 Prostějov 1. Informace: Kontakt, +420 773 447 447.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 20 000 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté .NET programátor mobilních aplikací. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Náplň práce:, * Vývojář v C# s využitím frameworku Xamarin, * Vývoj pro platformy Android, iOS a Windows Mobile, * Základní testování vytvořených aplikací, * Spolupráce s ostatními členy týmu, , Požadujeme:, , * Zkušenosti s Microsoft .NET Framework - C#, * Uživatelská znalost mobilních aplikací, , Nabízíme:, , * Pozice vhodné pro absolventy SŠ/VŠ se zaměřením na IT, * Kanceláře v centru Liberce, * Firemní benefity:, - Volná pracovní doba, - Sick days, - Notebook, - Bonusy za úspěšně dokončený projekt, - Stravenky, - Školení, - Firemní akce, - Zaměstnanecké půjčky, - Možnost krátkodobé práce z domova. Pracoviště: Skeleton software s.r.o.- liberec, 1. máje, č.p. 97, 460 07 Liberec 7. Informace: Jan Netrval, +420 725 517 597.