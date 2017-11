Babiše chtějí vydat poslanci ODS, ČSSD, Pirátů, TOP 09 i KDU-ČSL

Lidovci podpoří vydání předsedy ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli financování farmy Čapí hnízdo. Pro opětovné vydání obou poslanců jsou i poslanci ODS, ČSSD, TOP 09 a Pirátů. Důležitý pro výsledek hlasování o vydání bude postoj hnutí SPD. Jeho předseda Tomio Okamura dnes na dotaz ČTK řekl, že se hnutí musí nejprve seznámit s policejním spisem.

Předsednictvo KDU-ČSL dnes doporučilo lidoveckým poslanců, aby hlasovali pro vydání Babiše a Faltýnka. První místopředseda strany Marian Jurečka už avizoval, že takto hlasovat bude.

"Stejně jako před dvěma měsíci budu hlasovat pro vydání poslanců Babiše a Faltýnka. Chci, ať je tato kauza vyšetřena a je v ní jednou pro vždy jasno. Mimochodem i proto, že ANO mělo a má ve svém programu k imunitě takový jasný postoj a já tento postoj rád podpořím," napsal na twitteru Jurečka. Odkázal na program hnutí ANO z roku 2013, kdy ANO navrhovalo zrušení trestní imunity poslanců.

"Pokud bude žádost stejná jako minule, budu pro vydání," napsal ČTK místopředseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Stejně jako při minulém hlasování se zachová i poslankyně ODS Jana Černochová, která vydání obou poslanců v předchozí Sněmovně podpořila. "Budu hlasovat úplně stejně," napsala.

Okamura upozornil na to, že v minulém volebním období neměla SPD svého zástupce v mandátovém a imunitním výboru, a proto se nemohla seznámit se spisem. Nyní to zástupci hnutí udělají a informace předají poslaneckému klubu. "Pakliže tam nebudou žádné nové zkušenosti, než o kterých zprostředkovaně víme, tak v takovém případě budeme hlasovat stejně, jako jsme hlasovali, to znamená pro vydání," řekl.

"Krok je očekávaný a správný. Situace se od minulé žádosti nijak zásadně nezměnila," řekl ČTK k policejní žádosti o vydání Babiše s Faltýnkem kandidát Pirátů na místopředsedu Sněmovny Vojtěch Pikal. Bude hlasovat pro vydání, stejně jako zbytek pirátského poslaneckého klubu, který se tak usnesl ihned po svém založení.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ale upozornil na to, že na konečný výsledek hlasování o policejní žádosti může mít vliv i podoba mandátového a imunitního výboru, jak ji v pondělí schválila Sněmovna. Bartoš ví, že o vydání bude hlasovat plénum, mnozí poslanci se ale mohou odvolávat na doporučení výboru, ve kterém budou mít většinu ANO a SPD.

"Rozhodnout o případné vině a trestu poslanců Babiše a Faltýnka musí nezaujatý soud. Poslanci TOP 09 proto stejně jako v minulém volebním období dají hlasováním průchod práci nestranných orgánů a podpoří vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání," uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pro vydání poslanců ANO bude pravděpodobně i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. "Velmi patrně ano, ale nejprve se v mandátovém a imunitním výboru seznámíme se spisem od policie. Pak sdělíme závěr," napsal ČTK.

Komunisté zatím nechtěli předjímat, jak se k žádosti postaví. "Nevíme, jestli žádost bude stejná jako ta předchozí, počkáme na ustavení a jednání mandátového a imunitního výboru," řekl ČTK místopředseda KSČM Pavel Kováčik. Do čela výboru KSČM navrhuje svého poslance Stanislava Grospiče.