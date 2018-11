Babiše podpořil bodyguard kmotra Mrázka: Voliči ANO jsou na polích a v továrnách

Na Staroměstském náměstí se podle médií po protestním pochodu z Pražského hradu sešlo nejméně 25 tisíc demonstrantů požadujících Babišovu demisi kvůli informacím v případu zneužití evropského dotace při stavbě luxusní farmy Čapí hnízdo a údajnému únosu premiérova syna na Krym.

Protiváhou mělo být shromáždění na Klárově u památníku československých letců ve službách RAF. Na akci s názvem „Souhlas s politikou ANO“ rozesílal pozvánky e-mailem i hlavní manažer Babišova hnutí Jan Richter.

Organizátora ovšem Richter nezná. „Obrátili se na mě lidé, kterým se nelíbí, jak se teď do pana Babiše všude kope. Rádi by jej podpořili. A požádali mě, abych o této akci informoval naše členy. To je vše,“ řekl pro server Aktuálně.

Selektivní politická korektnost tzv. nadlidí. Dva tito nadlidi rozhodnou, jaké kytky patří do koše a jaké na pietní místo. To kdyby se stalo opačně, to by bylo křiku o primitivismu a zlobě. Takhle tomu někteří tleskají, takže “pravda a láska musí zvítězit korektní nenávistí”. — Patrik Nacher (@PatrikNacher) November 17, 2018

Samozvanci zahodili věnce

Nedaleko stanice metra Malostranská se v sobotu odpoledne objevilo jen pár desítek sympatizantů hnutí ANO. Někteří si údajně stěžovali, že událost byla špatně propagovaná a že se o ní dozvěděli pozdě. Na Karlovo náměstí se s výzvou k Babišově podpoře s tím, že „teď to nejvíc potřebuje“, svolávali členové facebookové skupiny Podporujeme Andreje Babiše. Pokud vůbec někdo přišel 17. listopadu tam, počet účastníků byl zřejmě ještě menší než v případě manifestace na Klárově, kde lidé vytvořili ze zápalených svíček srdce.

Jeden z účastníků „probabišovské“ demonstrace reportérce Hospodářských novin vyjádřil i k protestnímu činu, kdy se ocitly Babišův i Zemanův věnec v koši na Národní třídě. „Už to překročilo meze dehonestace a slušnosti. Samozvanci zahodili věnce ústavních činitelů do koše, dosáhlo to vrcholu,“ říká muž ve videu a používá přitom slovník Rudého práva.

Stranický deník za samozvance a ztroskotance označil signatáře Charty 77, kteří požadovali za minulého režimu dodržování lidských práv v Československu. Vládou KSČ však byli kvůli tomu ještě více terorizováni.

Vražda romského bosse

Ještě větší rozruch způsobil už zmiňovaný Šrytr. Bývalý člen Útvaru rychlého nasazení komunistického Sboru národní bezpečnosti po revoluci pracoval pro kontroverzní podnikatele. Jako řidič a osobní strážce měl velmi blízko ke kmotru Mrázkovi, jenž byl v roce 2006 za dosud nevyjasněných okolností zastřelen.