Babišova jednobarevná podá demisi. Úřadovat ale i nadále. Měsíce?

Menšinový kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který v úterý ve Sněmovně nezískal důvěru, by dnes měl podat demisi. Stát bude nicméně řídit do chvíle, kdy prezident jmenuje vládu novou. Podle dosavadních výroků prezidenta Miloše Zemana to může trvat měsíce.

Ministři se sejdou ráno ve Strakově akademii na pravidelném zasedání, proberou například evropskou agendu či vrátí do legislativního procesu návrhy zákonů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nestihl prosadit v minulém funkčním období. Pokud bude Babiš postupovat jako koncem loňského roku jeho předchůdce Bohuslav Sobotka (ČSSD), posledním bodem jednání by mělo být podání demise. V úterý vyzvala opoziční ODS menšinovou vládu, aby v období, kdy bude řídit stát bez podpory Sněmovny, nepřijímala důležitá usnesení. Babiš, kterého hodlá Zeman pověřit sestavením vládního týmu i napodruhé, už dříve řekl, že ministři budou pracovat bez ohledu na to, zda vláda bude v demisi, či nikoli. ČTĚTE TAKÉ: Babišův debakl. Jeho menšinová vláda důvěru nezískala Na programu dnešního jednání je mimo jiné změna jednacího řádu vlády, která vyvolala na přelomu roku kontroverze kvůli záměru nezaznamenávat, jak o návrzích hlasovali jednotliví ministři. Ustanovení kvůli připomínkám parlamentních stran i některých resortů z materiálu zmizelo, dokument však dál počítá s posílením role premiéra například při odstraňování rozporů ministrů či při zvaní hostů na jednání vlády. Podle ministerstva spravedlnosti je hlavním účelem změn zefektivnění a zrychlení projednávání materiálů předložených vládě. Babiš by se dnes s ministry také chtěl zabývat evropskou agendou, jak avizoval minulý týden. Probere návrh na zákon o obecném referendu, jak ho prosazuje hnutí SPD Tomia Okamury. Podle vládních legislativců je návrh v rozporu s principy zastupitelské demokracie, podporovat ho proto nedoporučili. Za předčasný a odborně neprojednaný asi vláda označí další návrh poslanců SPD, aby byla trestná i podpora a propagace ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásá nenávist, nejen podpora a propagace takového hnutí. ČTĚTE TAKÉ: Pohledem Kateřiny Perknerové: Babišova noční můra Pelikán předkládá návrhy zákonů, které předchozí Sněmovna nestihla schválit před koncem volebního období, do jednání se tak vrací jak nové předpisy o soudních znalcích a o soudních tlumočnících, tak i novela insolvenčního zákona, která chce zmírnit podmínky oddlužení pro lidi v dluhové pasti. Vláda se bude zabývat také návrhem ministerstva průmyslu a obchodu, aby se Česko přidalo k žalobě proti limitům znečištění ovzduší, které schválila Evropská unie v loňském roce. Zásadně proti je ministerstvo životního prostředí. ČTĚTE TAKÉ: Děti Babiše se vyvlékají z kauzy Čapí hnízdo. Vymlouvají se na zdraví

Autor: ČTK