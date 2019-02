Krajský úřad od 1. února začlenil dosavadní odbor správních agend, který měl rozhodovat v Babišově kauze, do odboru legislativně právního. Podle Pirátské strany to vyvolává pochybnosti kolem rozhodování úřadu v tomto případu.

"Zásadně odmítám, že bych se jakkoliv snažila ovlivnit výkon státní správy, a to v jakémkoliv případě, nejen ve správním řízení, které se týká Andreje Babiše," řekla hejtmanka novinářům. Stojí si za tím, že všichni odborníci, kteří vykonávají přenesenou státní působnost, jsou odborníci na svém místě.

Premiér čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Městský úřad v Černošicích mu za přestupek v podobě střetu zájmů již uložil pokutu, podle deníku Právo šlo o 200 tisíc korun. Premiér se proti tomu odvolal, kauzou by se tak mohli brzy zabývat krajští úředníci.

Kauzu řešil i The Guardian

Podnět do Černošic, pod které spadají Průhonice, kde český premiér žije, podala loni v létě organizace Transparency International, která upozornila na premiérův údajný střet zájmů.

Podle britského deníku The Guardian je černošický městský úřad první českou institucí, která deklarovala, že předseda vlády Agrofert stále ovládá. Význam tohoto vývoje je podle listu o to větší, že by mohl ovlivnit závěry vyšetřování Evropské komise.

Tu k prošetření údajného střetu zájmů premiéra Babiše loni v prosinci vyzval Evropský parlament v reakci na stanoviska právní služby EK, podle které Babiš z činnosti Agrofertu stále profituje.

Prohlášení hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové



„Jako středočeská hejtmanka sloužím především České republice a svému regionu. Jsem přesvědčena, že pracovníci černošického úřadu jsou profesionálové, kteří se řídí zákony České republiky. Nepřísluší mi ani komentovat, ani zpochybňovat jejich práci a úřední rozhodnutí.



Během svých pravidelných návštěv Washingtonu i Bruselu jsem často diskutovala o politické a společenské situaci u nás. Ujišťovala jsem naše partnery, že právo a zákon jsou neotřesitelné pilíře, na kterých stojí náš systém. Věřím, že dobré jméno naší země v zahraničí je v zájmu všech občanů České republiky, a tedy i všech politických stran a jejich zástupců.



Ke správnímu řízení, které běží ve věci údajného střetu zájmů Andreje Babiše, se nemohu vyjadřovat a ani do něj nemohu zasahovat. Jedná se o úkony statní správy, které nepodléhají politickému vlivu, ale jsou na něm naopak nezávislé. To je zákon, který hodlám dodržovat. Zásadně odmítám, že bych se jakkoli snažila ovlivnit výkon statní správy, a to v jakémkoliv případě. Nejen ve správním řízení, které se týká Andreje Babiše.



Vyzývám všechny politické subjekty, aby se zdržely komentování a spekulací o probíhajícím správním řízení statní správy do doby, než bude toto řízení ukončeno a veřejnosti oznámeny jeho výsledky. Věřím, že dodržování zákona platí pro všechny stejně. Nesnažme se vyvíjet tlak na zástupce statní správy prostřednictvím mediálních prohlášení, či spekulativních výroků.“



Zdroj: hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová na tiskové konferenci 11. 2. 2019; další komentáře poskytovat nehodlá