Babišova vláda důvěru nemá, podruhé musí mít většinu předem

Nebýt krátkého zastavení prezidenta Miloše Zemana s novináři při odchodu ze sněmovny, zažili jsme včera nudný den. Hlava státu podpořila menšinovou vládu, premiér obsáhle představil její priority, lídři opozičních stran jejího předsedu, složení a program méně či více zdvořile odmítli.

Na hlasování o důvěře vládě však nedošlo, poslanci schůzi přerušili do úterý. Mandátový a imunitní výbor se nečekaně sešel kvůli kauze Čapí hnízdo.

O jediný obsahový zvrat včerejška se postaral Miloš Zeman, který sdělil, že Babiše jmenuje podruhé premiérem „v okamžiku, kdy přijde a řekne, že má minimálně 101 zaručených hlasů“.

Tato podmínka od skončení voleb loni v říjnu nezazněla. „Připadá mi to jako standardní a logický požadavek před druhým pokusem,“ pronesl Babiš.

Zatímco sociální demokraté prezidentův krok přivítali, Piráti, lidovci, komunisté a TOP 09 z něj vyčetli Zemanovu snahu ovládnout veřejný prostor. „Bude libovolně dlouho držet vládu bez důvěry a dávat vlastní podmínky premiérovi,“ míní šéf topkařského klubu Miroslav Kalousek.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš dodal: „Utužuje spojenectví pro pokračování prezidentské volby. Logický kalkul.“

Švédský stůl

Hledat většinovou podporu nebude pro Babiše snadné, byť Miloš Zeman ve svém projevu uvedl, že programové prohlášení menšinové vlády mu „připomíná v dobrém slova smyslu švédský stůl, z něhož si může každý vybrat“.

Vyzdvihl téma přímé demokracie či požadavek na zlepšení situace starobních důchodců či zdravotně postižených. Dodal, že na tyto bohulibé účely „zdroje jsou“, například při snížení 40miliardové dotační zátěže na solární energii, redukci úřednického stavu, eventuálně revizi 11miliardové státní podpory neziskovým organizacím či zrušení „zrůdného sociálního experimentu, jakým je inkluze“, na niž jdou čtyři miliardy korun.

Ještě před jeho vystoupením se zástupci Pirátů a STAN snažili zařadit na pořad schůze jako první bod hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, to se jim ale nepovedlo.

Babiš pak představil vládní priority, k nimž patří především aktivní role v Evropské unii, příprava důchodové reformy, investice do dopravní infrastruktury či digitalizace státu. „Nebudeme hledat argumenty, proč něco nejde. Není to program pro jednu stranu, ale pro všechny,“ řekl. Dokumentoval to například tím, že včera vláda podpořila poslanecký návrh KSČM na zdanění církevních restitucí.

Nereálné sliby?

Zástupci jednotlivých stran poté vysvětlovali, proč vládě důvěru nedají. Kromě podezření z dotačního podvodu v kauze Čapího hnízda Miroslav Kalousek například zmínil fakt, že nelze vyslovit důvěru někomu, kdo prokazatelně lhal. „V programovém prohlášení najdeme sliby pro všechny, ale vláda si vůbec neláme hlavu s jejich rozpočtovým rámcem, protože nepočítá s tím, že by je plnila,“ uvedl.

Tomio Okamura zdůvodnil negativní postoj SPD tím, že „hnutí ANO neprosazuje náš program, nechce nás ve vládě a naši důvěru nemají ani někteří ministři“. Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka označil vládní program za „rizikový kompilát“, který je z fiskálního hlediska „naprosto nedůvěryhodný“. Podobně ho strhal šéf Pirátů Ivan Bartoš, když kabinet nazval „Slibem nezarmoutíš“.

Vojtěch Filip za komunisty podrobil programové prohlášení detailnímu rozboru, ocenil některé vstřícné kroky hnutí ANO, nicméně jako celek ho označil za neuspokojivé. Přesto uvedl, že KSČM je připravena v dalším kole konstruktivně jednat o vládní podpoře.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura zdůraznil, že je zcela jedno, co vláda předložila ve svém programu, protože „Andrej Babiš chce vládnout sám“. Opozice večer označila jednání o důvěře za manažerské selhání hnutí ANO.