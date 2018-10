Babišovi jsem zatím netelefonoval, říká lídr ANO v Ústí Petr Nedvědický

/ROZHOVOR/ Lídr buňky hnutí ANO 2011 v Ústí nad Labem je velmi spokojený s výsledkem voleb. Výsledek ale považuje za odraz celostátní politiky. Věří i svému týmu.

Vítězem komunálních voleb v Ústí je hnutí ANO 2011 s lídrem Petrem Nedvědickým. Hnutí získalo 9 mandátů v 37členném zastupitelstvu. Vítězství si připsalo také na Severní Terase. Politické zkušenosti získal lídr v krajském zastupitelstvu. Za pár týdnů nejspíš usedne i na primátorské křeslo. Zatím ho však čekají složitá vyjednávání o podobě budoucí koalice.

Co říkáte na výsledky voleb hnutí ANO v Ústí nad Labem včetně jednotlivých obvodů, kde to možná úplně nedopadlo podle vašich představ?

Jsem velmi spokojený, jelikož nám lidé věří přesto, co se dělo před čtyřmi lety. Byl bych samozřejmě raději, kdybychom měli víc mandátů. Ale i tak si myslím, že na tomto základu lze vystavět slušnou koalici. Co se obvodů týká, mám velkou radost z Neštěmic, kde už dnes náš člověk spolupracuje velmi dobře s Yvetou Tomkovou. Na Severní Terase jsme vyhráli, ani tady nemám obavy, že bychom nesložili koalici s Renatou Zrníkovou. Trochu problém máme se Střekovem. Máme za sebou první kolo a začíná ta důležitější část. Domluvit se tak, abychom pro město mohli udělat něco opravdu užitečného.

Jaké všechny varianty koalice jsou tedy ve hře?

Matematicky mi vychází tři možné varianty spolupráce. Jedna akcentuje UFO, druhá PRO! Ústí, třetí je bez těchto stran. Po těch všech jednání, kde si ujasníme, kdo s kým chce či nechce jít do koalice, si budeme muset také vyjasnit osobní postavení, protože kvůli různým animozitám někdo nechce jít s nějakou konkrétní osobou do party.

Jak jste se tedy poučili z minulosti, kdy to s hnutím ANO 2011 v Ústí nedopadlo dobře a Andrej Babiš nakonec ústeckou buňku rozpustil?

Domnívám se, že jsme nyní jednotní. Před volbami nás sice opustil náš kolega Pech, který odstoupil z kandidátky, ale bylo to jeho osobní rozhodnutí. Neunesl kritiku za nekvalitní práci před volbami a rozhodl se tak, jak se rozhodl. Jsem rád, že to bylo dříve než po volbách. Nebudu dávat nikdy ruku do ohně za ostatní lidi, nechci si nic namlouvat. Každý se může rozhodovat pod nějakým tlakem. Domnívám se ale, že tým, který jsme postavili, a lidé, kteří uspěli, jsou skutečně ochotni pro město pracovat a žádný z nich na tom nemá ekonomický zájem.

Čím si vlastně vysvětlujete úspěch ANO v Ústí?

Nechtěli jsme sice na měsíc stavět stan na Mírovém náměstí, to není naše hobby. Výsledek musí být i odrazem celostátní politiky, protože Češi neodpouští příkoří. Uvědomme si, že dnes jsou v české politice všichni proti ANO 2011.

Máte číslo na Andreje Babiše a už jste ho informoval?

Babišovi jsem zatím netelefonoval. Dokud nebudou všechna jednání za námi, rozhodně mu telefonovat nebudu. Zatím jsem ho o tom, jak jsem s výsledkem voleb spokojený, neinformoval. Myslím ale, že má za Ústí nad Labem radost. Asi pak bude mít také radost i za výsledek našeho jednání o koalici.

Několik měsíců na magistrátu neprobíhají tiskové konference pro novináře. Jak by situace vypadala za případného vašeho vedení?

My bychom počítali s pravidelnými konferencemi tak, aby byla veřejnost informovaná. S tím rozhodně nebudeme mít žádný problém.