Babišovy výroky rozčílily ČSSD. Pelikán to považuje za bouři ve sklenici vody

Sociální demokraté kritizují ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) kvůli tomu, že mlčí k výrokům premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše o trestních řízeních na objednávku. Pelikán však považuje tuto diskusi za bouři ve sklenici vody. Řekl, že diskuzi nechce dál zveličovat svým komentářem. Není podle něj možné vyloučit to, že některá trestní stíhání byla vedena z nekalých důvodů, v případu Čapího hnízda však takový poznatek nemá. Šéf sněmovního klubu ČSSD Jan Chvojka novinářům řekl, že Pelikán má případy označit a vyjmenovat lidi, kteří skončili na objednávku ve vězení, jinak podrývá důvěru v českou justici a v tom případě nemá stát v jejím čele.

Exministr pro legislativu a lidská práva Chvojka citoval z reakce soudce Jana Sváčka na Babišovo vystoupení ve Sněmovně, která minulý týden rozhodovala o vydání premiéra k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Babiš uvedl, že v Česku je možné objednat si trestní stíhání. Přes výzvy poslanců se přítomný Pelikán k jeho výroku nevyslovil. Tím, že ministr spravedlnosti mlčel, podle Sváčka i Chvojky v podstatě vyjádřil souhlas.

"Jakkoli se snažím pochopit toto jednání, ke kterému je vázán politickou loajalitou ke svému nadřízenému, jako soudce se musím proti takovému vašemu postoji ohradit, neboť tím byla hrubě znevážena nezávislost soudní moci," uvedl Sváček v komentáři pro deník Právo, který Chvojka citoval.

Stejně jako soudce chce, aby Pelikán označil ta trestní stíhání, která za dobu jeho vlády proběhla na něčí objednávku, a uvede jména odsouzených, kteří byli ve zmanipulovaných soudních procesech posláni do vězení. "V opačném případě očekávám vyvození politické i osobní odpovědnosti za to, že se svým postojem dopustil znevážení nezávislé soudní moci," uvedl Sváček.

"Já to považuji za bouři ve sklenici vody. Myslím si, že ten výrok byl nesmírně zveličen a nechci tím, že bych ho komentoval, k tomu zveličování přispívat," řekl dnes Pelikán. Nechtěl proto slova svého stranického předsedy ani dementovat. "Výrok nebyl tak konkrétní, abych ho mohl potvrzovat, či dementovat. Pokud ta otázka zní tak, že někdy v této zemi mohlo být vedeno nebo zahájeno trestní stíhání z nějakého nekalého důvodu, tak při 40 tisících policistech a více než 1000 státních zástupcích by asi nebylo rozumné to s naprostou jistotou vylučovat," uvedl. Odkázal na policii či Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v pátek vyzval politiky, kteří mají důvodné poznatky o ovlivnění postupu či rozhodování orgánů činných v trestním řízení, aby se obrátili na něj či státní zástupce. Nepodložená politická prohlášení podle něj podrývají důvěryhodnost justice, která se nemůže adekvátně bránit.

Pelikán řekl, že podobné poznatky v případu Čapího hnízda nemá. "Ani nevím, kde bych je měl získat. Nejsem orgánem činným v trestním řízení, nejsem policie, nemám k dispozici vyšetřovací metody. Na to tu máme speciální orgány, které mají takové poznatky prověřovat a opatřovat," uvedl ministr.

Babiš se v pátek ve Sněmovně při diskusi o svém vydání k trestnímu stíhání kvůli údajnému dotačnímu podvodu v případu Čapího hnízda hájil slovy, že v Česku je možné objednat si stíhání a dostat někoho do vězení. Výrok na plénu kritizovali někteří politici a vyzývali Pelikána, aby ho potvrdil, nebo dementoval, reakce ministra se však nedočkali.

Na Babišova slova na adresu trestních řízení reagovala také TOP 09, která navrhuje, aby byla novelou zákona vládě odňata pravomoc odvolávat nejvyššího státního zástupce. Nově by tuto možnost v případě pochybení nejvyššího státního zástupce měl dostat kárný senát.

Babiš v neděli na facebooku uvedl jako příklad trestního stíhání na objednávku kromě Čapího hnízda i případ Aleny Vitáskové, na kterou "si to objednala solární mafie". "Naštěstí máme nestranné soudy. A je jasné, že drtivá většina policistů, státních zástupců a soudců je poctivých. Jsou ale i jiní," uvedl.