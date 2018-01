Babišův debakl. Jeho menšinová vláda důvěru nezískala

Ponurá atmosféra provázela dnešní hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše. Od počátku bylo zřejmé, že kabinet hnutí ANO v prvním pokusu neuspěje. „Když nedůvěryhodný premiér přijde s nedůvěryhodným programem, těžko může čekat, že získá důvěru,“ trefně situaci popsal šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Podle něj šlo o promarněný čas, kdy byla veřejnost svědkem „mocenských hrátek Miloše Zemana a Andreje Babiše, kteří myslí jen na svůj prospěch“.

Po dvouhodinové rozpravě, která navázala na přerušenou schůzi z minulého týdne, hlasování dopadlo podle očekávání, vláda získala podporu pouhých 78 poslanců ANO, všichni ostatní přítomní zákonodárci se vyslovili proti. Splnili tak závazek, který deklarovali již předem.

Zbavení imunity

V tom jim ovšem mohlo pomoci dopolední rozhodnutí mandátového a imunitního výboru, který jedenácti hlasy z devatenácti (osm poslanců ANO se zdrželo) doporučil vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Oba se jednání výboru zúčastnili a poté uvedli, že požádají o zbavení imunity, byť z jejich pohledu jde o účelovou záležitost.

O něm by se mohlo hlasovat už zítra, ale poslanci ANO požádali o odklad, v čemž jim asi vyhoví SPD a KSČM. Poté, co ministr vnitra Lubomír Metnar nezbavil bývalého detektiva Jiřího Komárka mlčenlivosti, členové výboru zamítli žádost SPD a ANO o jeho předvolání.

V debatě se opakovaly argumenty, které zazněly už minulou středu. Kromě Čapího hnízda a výtek na adresu hnutí ANO, které se podle opozice nesnažilo o většinovou vládu s důvěrou, padly i konkrétní otázky na premiéra či ministry. Andrej Babiš potvrdil, že chce rozšířit pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu i registr smluv tak, aby pod povinnost zveřejňování smluv spadal ČEZ a Česká pošta. Ministryně financí Alena Schillerová zase uvedla, že podporuje komunistický návrh na budoucí zdanění církevních finančních náhrad.

„Nešlo by o retroaktivitu, právníci potvrdili, že jde o ústavně komfortní postup. Do státní pokladny by to přineslo zhruba 400 milionů korun,“ sdělila. Předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) připomněla, že ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) převzala resort po Martinu Stropnickém v neblahém stavu, kdy jí zanechal akviziční smlouvy za 25 miliard korun, které se zdráhal podepsat. „Kdyby byl schopným a pracujícím ministrem, neměnil byste ho,“ řekla směrem k premiéru Babišovi.

Pokus číslo dva

Politická scéna se pomalu chystá na nové jednání o vládě. Určitě ho ovlivní jak Babišovo vydání k trestnímu stíhání, tak výsledek prezidentské volby. Všechny strany kromě KSČM a ANO soudí, že Babiš by se měl vzdát premiérských ambicí ve jménu dobrého jména a obrazu České republiky v zahraničí. To Andrej Babiš zatím odmítá.

Sociální demokraté jsou ochotni o vstupu do vlády či její toleranci jednat, pokud se domluví na programu, Babiš nebude premiérem a ANO se vzdá ministerstev vnitra, spravedlnosti a financí. Okamurovci se již tento týden sejdou se zástupci ANO, aby projednali programové otázky, především ohledně referenda a migrační politiky.

„Pan Babiš by se měl probudit ze svého snu o jednobarevné vládě a pracovat na důvěře,“ konstatoval šéf ODS Petr Fiala.