Babišův návrat k ČSSD. Trik, nebo vážný zájem?

Návrat k jednacímu stolu, k němuž Andreje Babiše donutilo širší vedení hnutí ANO, vyvolává mnohé otázky. Ty si kladou především sociální demokraté, neboť musejí rozklíčovat, zda to Babiš myslí vážně, či jenom hledá zdůvodnění pro vládní trojnožku ANO, KSČM a SPD. Při večerní schůzce tak kromě logického dotazu, zda při setrvání v premiérském křesle nabídne ČSSD ministerstva vnitra a spravedlnosti, musely zaznít i další.

Místopředseda sociálních demokratů Martin Netolický zdůrazňuje nutnost přijetí mechanismu, díky němuž by ministři za ČSSD nebyli ve vládě pouze do počtu. Hlasování ve sněmovně Babiš naplánovat nemůže, protože jeho vláda nebude většinová. V kabinetu to ale zařídit lze. U návrhů klíčových zákonů by v něm na základě koaliční smlouvy mělo vždy dojít ke shodě.

Obžaloba na spadnutí

Pražská organizace ČSSD jde ovšem ještě dál. Trvá na odchodu trestně stíhaného premiéra a požaduje klíčová ministerstva vnitra a financí. Za touto stranickou formací stojí vlivný europoslanec Miroslav Poche, který dopomohl ke zvolení tandemu Jan Hamáček - Jiří Zimola.

Neústupnost Pražanů má možná základ v informacích, které získal i Deník. Podle nich se vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo Pavel Nevtípil svým kolegům pochlubil, že obžaloba Andreje Babiše je na spadnutí. Prakticky se jen čeká na to, kdo obsadí ministerstva vnitra a spravedlnosti.

Pokud v první větě dnešní schůzky mezi šéfy ANO a ČSSD nezazněla nabídka na vnitro, je zřejmé, že Babiš má stejné informační zdroje a resort nevydá. V opačném gardu se může naplnit teze šéfa sněmovny Radka Vondráčka (ANO) o sestoupení Lubomíra Metnara na pozici prvního náměstka a dosazení jiné osobnosti na ministerský post. Při původních rozhovorech se mluvilo o Janu Hamáčkovi, ale nemusí jít jen o něj. V úvahu připadá například starosta Benešova Petr Hostek (ČSSD) nebo dokonce nestraník, na němž se shodnou oba předsedové.

V tom případě by byla na místě Babišova rozhořčená reakce na dotaz Blesku, co říká hodnocení šéfa ODS Petra Fialy, který opětovný příklon k ČSSD nazval trikem: „To říká politolog-teoretik, který v životě v reálu nebyl a seděl ve vládě s Nečasem, která padla kvůli korupci. Tak co říct?“

Syrské veletoče

Jenže sám Andrej Babiš během víkendu ukázal, jak mění bez skrupulí svoje názory. Spojenecký útok na Sýrii zprvu zhodnotil jako „nevyhnutelný a přesný“, aby po setkání s prezidentem Milošem Zemanem oznámil, že vojenská akce „nic neřeší“ a sepsul své ministry zahraničí a obrany za to, že soupeřili v prohlášeních ve prospěch této vojenské akce. A nezapomněl dodat, že resort zahraničí ochotně přenechá sociálním demokratům.

V pondělí už zase hovořil o úderu, který měl vládní syrské síly odstrašit od používání chemických zbraní. Na podobné názorové veletoče by musela být ČSSD ve vládě připravena skoro denně.

Dnes v pozdních večerních hodinách může být jasno, zda chtěl Andrej Babiš vyhovět svým spolustraníkům a vážně domlouvat koalici, nebo se vrátil k ČSSD jen na oko, aby mohl uskutečnit to, co mu už dlouho radí prezident Miloš Zeman, tedy jednobarevnou vládu s podporou KSČM a SPD.