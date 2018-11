Babišův tým čeká hlasování o nedůvěře, opozice nemá dost hlasů

Vláda Andreje Babiše (ANO) bude necelých pět měsíců po jmenování poprvé čelit v Poslanecké sněmovně hlasování o nedůvěře. Opozici se ale podle všeho nepodaří kabinet sesadit, protože nemá dohromady potřebných 101 hlasů. Páteční schůzi vyvolalo šest opozičních stran v reakci na prohlášení syna premiéra, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo nedobrovolně odvezen na ukrajinský poloostrov Krym anektovaný Ruskem.

Babiš včera řekl, že advokát jeho syna a bývalé manželky podal trestní oznámení na redaktory Seznam Zprávy, kteří rozhovor s Babišem mladším tajně natočili. Ve Sněmovně se hodlá bránit proti lžím, které podle něj v případu zazněly.

Ředitel zpravodajství portálu Seznam.cz Jakub Unger sdělil, že si za prací reportérů Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka plně stojí.

Babiš i jeho syn Andrej v případu čelí obvinění z dotačního podvodu. Schůzi iniciovali poslanci ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN, kteří mají ve dvousetčlenné Sněmovně 92 mandátů. Nikdo další se k nim při hlasování o nedůvěře ale už nepřidá. Vládní ANO a ČSSD i KSČM, která Babišův tým toleruje, vládu podrží. Poslanci ČSSD mají v plánu při hlasování odejít ze sálu. Kabinetu tím neuškodí, vyjádří ale své přesvědčení, že Babiš by měl do vyšetření kauzy Čapího hnízda vládu opustit. Babiš a ANO takovou variantu odmítají. Mohou se spolehnout i na podporu prezidenta Miloše Zemana, který už dříve řekl, že by v případě pádu vlády znovu pověřil jejím sestavením Babiše.

Návštěva estonského premiéra

Premiér se bude před hlasováním o nedůvěře vládě bránit lžím, které podle něj převládly v mediálním prostoru. Babiš se jednání zúčastní, i když má nabitý program a schůze koliduje s návštěvou estonského premiéra Jüriho Ratase. Sněmovní schůze bývá při podobných hlasováních několikahodinová.

Babiš minulý týden prohlásil, že okolnosti natočení reportáže jsou hodné rozvědky. "Možná zahraniční, možná i české. Bůh ví," řekl Babiš. Po dnešním jednání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) její předseda Pavel Bělobrádek oznámil, že civilní kontrarozvědka nemá informace o vlivu cizích zpravodajských služeb na kauzu Babiše mladšího.

Vládní krizi před deseti dny odstartovala skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce z toho, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér podle něj chtěl, aby opustil Česko kvůli případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, v němž oba čelí obvinění z dotačního podvodu. Zavlečení syna mimo republiku, které začala prověřovat policie, premiér popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií a novináři zneužili jeho duševní onemocnění.

Premiér ve včerejším rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že příští týden půjde vypovídat na policii v kauze údajného zavlečení svého syna na Krym. Advokát jeho bývalé ženy a syna podal na autory reportáže ze serveru Seznam Zprávy trestní oznámení, které budou řešit švýcarské úřady. Odmítl, že by exmanželce s přípravou trestního oznámení nebo s prohlášením pomáhal minulou sobotu, kdy syna v Ženevě na několik hodin navštívil.

Do Švýcarska se český premiér tentokrát služebně chystal i v prosinci, a to na otevření výstavy na Curyšské univerzitě o životě českých emigrantů v této alpské zemi, z návštěvy ale sešlo. Podle školy a úřadu vlády se premiér akce nezúčastní kvůli své pracovní vytíženosti. Servery Deník N a Seznam Zprávy ale informovaly o otevřeném dopise, který univerzitě adresovali někdejší čeští emigranti, kteří v něm Babišovu účast kritizovali kvůli jeho minulosti. Považují za necitlivé a nevhodné, aby "bývalý kolaborant totalitního režimu mluvil k lidem, kteří právě tomuto režimu unikli". Český premiér a bratislavský rodák tvrdí, že je veden jako agent Státní bezpečnosti neoprávněně. Se Slovenskem kvůli tomu vede spor u Evropského soudu pro lidská práva.