Bakala ke sněmovní komisi k OKD nepřijde

Finančník Zdeněk Bakala se nedostaví ke sněmovní vyšetřovací komisi k privatizaci důlní společnosti OKD. Oznámil to dnes prostřednictvím svého mediálního zástupce. Zdůvodnil to obavou z toho, že by jeho výpověď byla zneužita k dalším politickým tlakům na soudní projednávání případů souvisejících s OKD.

"Je mým nezpochybnitelným právem nevypovídat před komisí za situace, kdy je s ohledem na chování některých osob, zejména politiků, včetně některých členů komise, zřejmé, že by má výpověď mohla být jimi zneužita ke zvýšenému tlaku na nezávislé rozhodování policie, státního zastupitelství a soudů," uvedl Bakala v dopise předsedovi sněmovní komise Lukáši Černohorskému (Piráti). "Rovněž tak nemohu být nucen sdělovat komisi jako svědek informace, jejichž předčasné zveřejnění může ohrozit mou obranu v civilních řízeních, která proti mně byla zahájena," vysvětlil finančník. Zároveň uvedl, že na dobu, na kterou byl předvolán, má dlouho dopředu plánované povinnosti v zahraničí. ČTĚTE TAKÉ: Sněmovní komise k OKD tento týden vyslechla členy bývalých vlád, Bakalu ne

