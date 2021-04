Nedávno ji využil například čtyřicetiletý Aleš z Prahy, který za její pomoci podával daňové přiznání a přihlásil se i do formuláře sčítání lidu. „Přihlášení do obou aplikací bylo jednoduché, intuitivní. Prakticky je totožné, jako když se přihlašuji do elektronického bankovnictví,“ říká Aleš. „V této epidemiologicky složité době nemusím zbytečně na finančák pro razítko, že jsem daně podal,“ konstatuje. Je ale podle něj škoda, že služeb pro přihlášení přes bankovní identitu není zatím více.

Podle Pavla Koláře, který v České bankovní asociaci působí jako gestor komise pro digitalizaci, je ale využití bankovní identity při styku se státem daleko širší. „Lze se přihlásit i na Portál občana a požádat na něm o výpis z podnikatelských nebo trestních rejstříků nebo veřejných registrů,“ konstatuje. Řidiči tak například mohou zjistit, kolik mají „trestných“ bodů, či využít některou z mnoha dalších služeb.

Sázky a firmy

Ověření totožnosti nebo přihlášení k dalším službám přes elektronické bankovnictví ale je možné i u soukromých firem. Zatím je to například u Sazky, pokud chce člověk sázet třeba Sportku přes web. V budoucnu se má dále rozšířit. „Člověk může například podepsat smlouvu s novým dodavatelem energií, uzavřít pojištění, dostat se do své klientské zóny a nemusí si pamatovat žádná jiná hesla,“ říká Jan Blažek ze společnosti Bankovní identita.

Otázka ovšem je, zda to nemůže někdo zneužít nebo shromažďovat o člověku údaje. Například banky. „Je to velmi bezpečné, přihlašovací údaje vidí jen on a jeho banka. Banka zase nezná důvod ověřování, vše podléhá bankovnímu tajemství,“ říká Blažek. Jinými slovy stát ani jiný úřad či firma nevidí do bankovního účtu, banka pak nevidí, co za pomoci svých údajů člověk odemyká.

Jak se přihlásit

Službu zatím umožňuje několik bank, další se chystají. Jejich seznam je na webu www.bankovni-identita.cz.



Některé banky zapojují službu postupně a je nutné ztotožnění jejich klientů se základními registry státu. Pokud člověk spadá do skupiny, kde ještě neproběhlo, musí to v elektronickém bankovnictví zaškrtnout.



Obvykle ale stačí ověřit svou totožnost kliknutím na tlačítko bankovní identita a vyplněním údajů do elektronického bankovictví.