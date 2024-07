Vybírají si děti své rodiče?

Určitě ano. Podle toho, co se chtějí v tom aktuálním životě a v tom hmotným světě naučit, co chtějí prožít. Když jsme tam nahoře, tak si tam pokaždé určujeme a vybíráme, co chceme zakusit.



Přemýšlela jste nad tím, proč si vybraly vaše děti vás?

Nepřemýšlela. Ale každá duše má své duchovní poslání a děti si mě mohly vybrat proto, že jejich přítomnost v mém životě je součástí mého a jejich duchovního poslání. Děti často přinášejí do našich životů nové perspektivy a výzvy, které nás nutí přehodnotit naše postoje a posunout se vpřed. V některých duchovních tradicích se věří, že naše současné vztahy mohou být ovlivněny minulými životy. Možná si mě mé děti vybraly proto, že jsme byly spojeni v minulých inkarnacích a naše duše se rozhodly pokračovat ve společné cestě a vyřešit nevyřízené karmické úkoly.

Zhruba před pěti lety si vás vybral prvorozený syn Sebastian. O rok a půl později se narodil druhý syn Samuel, který tragicky zemřel. Co se přesně stalo?

Jsou to zhruba dva roky, kdy si manžel vzal oba syny na schůzku, kde si děti pohrají a on zatím vyřídí schůzku. Se známým se měli sejít na hřišti. Ale na poslední chvíli se místo schůzky změnilo a potkali se u restaurace ve slepé ulici, kde bylo na černo (bez povolení - pozn. red.) venkovní posezení blízko vozovky. Posadili se, a když schůzku ukončili, zvedli se včetně dětí a že půjdou konečně na to hřiště. Tomu známému se ale rozlítly papíry. Manžel se mu snažil pomoct je posbírat ze země, a v tom se otočil a zastavil, aby čekal, i Samuel, který se na ně zadíval. V tom okamžiku z vedlejší ulice vyjela dodávka, která Samíka zezadu přejela.

Řidič dodávky si malého nevšiml?

Řidič jel dál. Nezastavil, protože si vůbec nevšiml, co způsobil, že přejel dítě. On tam nějak delší dobu nacouvával, protože šlo o jednosměrnou a zároveň slepou ulici. Ve výpovědi od policie tvrdil, že koukal do navigace, kterou měl připevněnou na předním skle, a myslel si, že v tu chvíli přejel kanál.

Nikdo ho nezastavil?

V jedné části vedlejší ulice stavěli dům a on odtud vyvážel ToiToiku, takže když se vracel, zastavili ho a řekli mu, co se stalo.



Jak na to řidič reagoval?

Já jsem u toho nebyla. Jen vím, že mi volal manžel, že to snad nebude tak vážné, že pro Samíka letí vrtulník. Takže jsem si říkala a modlila se, aby šlo třeba jen o zlomenou nohu. Když jsem tam došla, viděla jsem, jak manžel bojuje o Samíkův život. Pořád a stále jsem doufala a absolutně jsem si nepřipouštěla, že by se něco takového mohlo stát. Ten řidič tam říkal, že mu je to líto. Byla jsem v šoku a říkala mu, že jestli to dopadne špatně, tak to bude trest i pro něj, protože žít s pocitem, že je vlastně vrah, protože přejel někomu dítě, je samozřejmě nálož na duši.

Svědkem té tragické události byl i váš starší syn Sebastian. Uvědomoval si, co se stalo?

V té době měl tři a půl roku a ještě moc nemluvil. Ale co říkal manžel, tak prý Samík volal 'já ho mám rád', takže asi moc dobře věděl, co se stalo a že to nebude dobrý, i když jsme se mu snažili říct, že to bude dobrý. Po cestě do nemocnice mu vzal ještě autíčko, které měl rád, aby ho měl u sebe. Celou dobu jsem počítala s tím, že Samík bude připojený na hadičkách a v hrozném stavu, ale nepočítala jsem, že to bude jeho konec.

Když jsme se viděli poprvé, říkala jste, že k Samíkovi promluvil anděl smrti a řekl mu, že teď je ten čas zemřít, protože tak zněla dohoda.

Četla jsem, že když se blíží náš konec, tak za námi chodí průvodci, kteří nás na smrt připravují. K tomu neviditelnému světu mají blíže děti, takže to cítí víc. A když přijde ta doba, přijde anděl a opravdu řekne: Teď je ten čas, teď dotáhneme to, co jsme si domluvili. Teď stůj. A teď se to stane.



Pokud to tak bylo, je vůbec na místě označovat řidiče dodávky za vraha?

Máte pravdu. Pod slovem vrah si představuji někoho, kdo druhého zabije účelně. Věřím, že řidič dodávky to neudělal s vědomím, dneska si sednu do dodávky a přejedu dítě. Určitě to neudělal schválně. A věřím, že si nese tíhu na duši. A právě i z tohoto duchovního světa, i když to rozum vyvrací a v tomto hnusném světě na to spousta lidí pohlíží jinak, tak by se mělo odpouštět.



Když nás před smrtí navštěvují andělé smrti nebo průvodci, nedal vám Samík nějak najevo, že z tohoto světa brzy odejde?

Dával. Říkal mi čtrnáct dní před smrtí, maminko, budu mrtvej. Potom to zopakoval ještě den před tou tragickou událostí. To bylo hodně intenzivní. Byl taky den, kdy odešel do koupelny a červeným lakem na nehty si potřel celou hlavičku, která měla symbolizovat krev, ale hlavně to, že ten úraz, který mu způsobil smrt, byl na hlavičce.

Co jste mu na to řekla?

Ať to neříká. A když jsem se ptala, proč to říká, tak se jen hezky usmíval, díval se nahoru k nebi a říkal, domů, domů. Nedávala jsem tomu žádnou velkou váhu, že smrt je něco špatného. Takže on s tím byl asi smířený, cítil to, že to přijde. Věděl, že nás neztratí nikdy, že se ty naše duše stále setkávají tam nahoře. Pak si zvolíme nějaký jiný osud a jsme prostě nekoneční.

Kde berete jistotu toho, co mi tady teď říkáte?

Hodně čerpám z knih, poslouchám podcasty s lékaři a od doktorů filozofie. A také z vlastní zkušenosti a zkušenosti druhých, kteří to cítí a vnímají stejně. A hodně nám říká i numerologie a astrologie.

Nás dvě poměrně zvláštním způsobem spojila číslovka 14, která je nebo byla číslem i Samuela.

Každý člověk má z numerologie svoje životní číslo. A to číslo ho nějak ovlivňuje, nebo se na něm staví kódy. Je to exaktní věda a je člověku a jeho bytosti bližší, než si kdokoliv umí představit.

Máte nějaký příklad, který se týkal Samuela?

Samík zemřel 14. 7., a když nám předávali úmrtní list, bylo na něm 21. 7., čehož jsme si hned nevšimli. Když jsme ho nechávali zpopelnit, tak byl na urničce označený číslem 21227, což se rovná zase 14. A 22 je andělské číslo. Přesně rok od jeho smrti se mi zastavily hodinky v čase 14.21, a když jsem potřetí otěhotněla, termín porodu mi stanovili na 21. 7. Když si odečtete 21 minus 7, dojdete k číslu 14. Když jsem dokonce rodila, na stropě bylo číslo 14, a syn se i narodil v 21. minutě. Porod mi začal úplně stejně jako u druhého syna, v pátek a chvilku po půlnoci. Také si vybavuji, jak moc si Samík přál červené botičky značky Cars, na kterých bylo číslo 95. Když tyto dvě čísla sečtete, opět dostanete číslo 14. Na botičkách navíc bylo auto a červené vlaječky. Pak jsme se vrátili i k fotce, kterou manžel vyfotil na mobil u jedné přehrady, a na té fotce měl Samík přes tu obličejovou část prasklinu, kterou měl na tváři a hlavičce po té nehodě. Tohle všechno jsme si začali uvědomovat až později, když jsme hledali důvody a odpovědi, proč se to stalo a že nám to Samík tímto způsobem ukazoval a snažil se říct.

close info Zdroj: Deník/Bohumila Čiháková zoom_in Barbora Křepelková (uprostřed) s nejmladším synem Samuelem, který nese jméno po zemřelém bráškovi a podle maminky do něj přenesl svoji duši.



To spojení s jiným světem jste vnímala už dříve, nebo přišlo až po odchodu Samíka?

Věděla jsem, že je něco víc, nebo jsem i cítila, že nejsme jenom tady a teď a že pak zemřeme. Ale to hlubší vnímání a cítění vzniklo až po odchodu mého syna.



Jak spolu komunkují duše matky a syna, který odešel?

Hledala jsem odpovědi v knihách a tam bylo, že když ta moje duše, nebo i duše zesnulého Samíka, truchlí hodně, tak je těžký spolu komunikovat. Takže jsem se snažila, byť jsem se nebránila brečet, protože vím, že je velmi důležité projít si všemi fázemi smutku, a snažila jsem se udělat všechno pro to, abych se s ním opravdu mohla spojit. Ta duše s námi je tady ještě pět dní, takže jsme mu po tu dobu připravovali snídani, i když talíř s jídlem zůstal netknutý, stejně jako oblečení v pokojíčku, které zůstalo položené, a tak jsme k němu promlouvali a vlastně se tak i rozloučili.

Odchod dítěte musí být psychicky velmi náročný. Vyhledali jste i pomoc psychologů?

Byla nám nabízená, ale cítila jsem, že bychom to pochopení od psychologů stejně nedostali. Říkali nám, že bychom na toto věřit neměli a že se s tím musíme naučit žít a smířit se s tou skutečností, že Samík už tady není a nebude. To mě opravdu nijak nepomohlo a po duši nepohladilo. Věděla jsem, že potřebuji spřízněnou duši, pochopení a člověka, založeného na víře. S manželem jsme věděli, že to musíme nějak zvládnout, ale měla jsem strach o staršího syna. Doufala jsem v hloubi duše, že to zvládne a že na tom budeme společně pracovat. Otevřeně o tom spolu mluvíme a já mu ukazuji ten neviditelný svět, který by mohl spíše ukazovat on mě.

Našli jste spřízněnou duši, která by vám pomohla?

Byla nám doporučena uznávaná doktorka filozofie Marta Foučková. Jeli jsme na její přednášku a tam to celé vzniklo. Nejen že nám řekla, že se Samík vrátí, ale ukázala mi i jiný pohled na tu danou situaci a vysvětlila vše, co jsem si přečetla v knihách. Mě to strašně moc pomáhalo a zároveň rezonovalo, a to nastartovalo ten motor.

Ze své bolesti a ztráty syna jste se vypsala i na Instagram. Zaznamenala jsem komentář, a možná to napadne i naše čtenáře, není to všechno, co popisujete, jenom jakási útěcha, hledání smíření nebo touha to nějak přežít?

Téměř rok jsem na sítích vůbec nebyla. Úplně jsem se uzavřela a stáhla se a hledala sama sebe. Věděla jsem, že tu zkušenost, jakou jsem se z toho dostala, budu muset předat dál. Spoustu lidí mi řeklo, že to absolutně nechápou, že by to nepřežili. Proto jsem se rozhodla, že musím ukázat tu cestu lidem, že to je moje poslání a v té chvíli jsem cítila, že to najednou všechno mělo smysl, že mám lidem pomáhat na jejich cestě, ať už ztratí dítě, nebo i osobu blízkou. Ukázat jim, že není všemu konec, že si opravdu vyměníme jenom ty šaty a zase se znovu shledáme.



Poslední rozloučení se Samíkem probíhalo netradičně a na místě, kde jste měli s manželem svatební obřad. Co vás k tomu vedlo?

K tomu místu máme hluboký vztah. S manželem jsem si tam dali své manželské sliby a svého syna jsme následně zplodili z lásky. A cítili jsme, že se s ním chceme i na tomto duchovním místě lásky rozloučit.

Vy jste byli i netradičně oblečení. Většinou se lidi zahalí do černého hávu a vy jste to pojali obráceně.

Indiáni, když někdo zemře, smrt oslavují a když se narodí, tak pláčou, protože když zemřou oni tady, tak tam nahoře se vrátí. A zase opačně. Je to takový cyklus, takže jsme si oblékli světlé oblečení a pojali to jako svatbu. Byla jsem bosa, abych se napojila na přírodu. Pomohla nám k tomu meditační hudba na přivolání anděla strážného. Cítila jsem obrovskou sílu toho druhého světa, těch andělů, že nás drželi, že i Samík sám tam byl. A cítila jsem, jak mě drží za ruku. V tu chvíli jsem cítila opravdu euforii, protože jsem se tam úplně oprostila od toho fyzického světa a najednou jsem byla já tam s ním v tom duchovním. Je to nepopsatelný stav.

Jak vnímal malý Sebastian to, že to je den, kdy se má se svým bratrem naposledy rozloučit a už ho nikdy víc neuvidí?

Seděl tam, houpal si nožičkama a usmíval se. Napadlo i mě, co se mu v té hlavičce honí. Možná ani nevěděl, proč by se měl loučit, když mu říkáme, že jsme nekoneční. Plakal nebo byl smutný, když viděl plakat nás. Věděla jsem, že musím zůstat silná, ale zároveň jsem nechtěla, aby v něm něco zůstalo, takže jsem s ním o tom všem hodně mluvila a vidím teď, že díky té dlouhé duchovní cestě, kterou jsme si všichni prošli, dokážeme jako rodina dále fungovat.

V jednom příspěvku jste napsala, že hodně lidí se domnívá, že hřbitov je místem, kde spočívá jejich milovaný, a proto mu na toto místo nosíme květiny, zapalujeme svíčky, pokládáme věnce, a takto obřadně a s úctou na něj vzpomínáme. Kam by se podle vás měli ukládat zemřelí, když ne na hřbitov?

Nechtěla jsem tím říct, že by se neměli ukládat na hřbitov, jen si myslím, že té duši už je asi zřejmě jedno, jestli je zpopelněná anebo leží na tom hřbitově, protože už tam stejně není. Je tam jenom to fyzické tělo, a ta duše je v tom druhém světě.

Myslíte, že tomu zemřelému je to jedno?

Třeba mě osobně by to taky bylo už jedno, protože vy se dostanete na takové místo, kde vám je krásně, a to tělo už byla nějaká zátěž pro vás a vy jste se od něj oprostila a už s ním dále nepotřebujete být ztotožněná.

A kde máte uloženého malého Samíka?

Máme ho doma v urničce u mojí knihovny. Má tam zapnutý strom života s motýlky a takhle tam s námi pořád je.

Nedávno mi umřel tatínek a urnu s popelem máme také stále doma. Ti odvážnější nám to vytýkají, že je to morbidní a nedůstojné, ale pro nás je důležitý pocit, že můžeme kdykoliv projít a na tu urnu si sáhnout a podvědomě sdílet ten kontakt, společné bytí a vzpomínky. Ne úplně každý to asi chápe.

Vzpomínám si, když jsem někde na návštěvě viděla urnu v obýváku, tak jsem si sama říkala, že to je přitažené za vlasy. Ale pokud člověk nemá obuté boty toho druhého, kterému se to stalo, který přišel o toho svého blízkého, tak to nedokáže pochopit.

Vraťme se ještě k datu 21. 7., ten den se vám narodil třetí syn. Je to jeho návrat, o kterém vám říkala doktorka filozofie a psycholožka na regresivní terapii a numerologie?

Rozum to vyvrací, ale nějaký instinkt a pocity stále říkají, že se to děje. Pohybujeme se tou úvahou na velmi tenkém ledě, i když vím, že duše jsou stálé, že se inkarnují a ty malé děti že se zpravidla vracejí, což jsem taky četla v knize. Pak jsem šla na tu terapii a tam se mi to ukázalo. Neustále se mi to ukazuje v číslech, v lidech, které na cestě potkávám. Vždycky, když jsem měla nějakou pochybnost, že se mi nevrátí, že to není on, tak vždycky přišla odpověď, že to je on, a já věřím, že syn, který se nám před téměř rokem narodil, má v sobě i energii ze zesnulého Samíka a že se to ukáže postupem času, jestli je to opravdu on.

Vy jste se rozhodli mu dát i stejné jméno Samuel. Nebojíte se toho, že si ponese tíhu nenaplnění za svého bratra, že by se mohl cítit jako náhražka?

Není náhrada a nikdy nebude, protože zesnulý Samík byl jedinečný, i teď náš roční syn je jedinečný. To, že jsme mu dali stejné jméno, má pro nás hluboký význam. Duše si vybírá jak rodiče, tak i své jméno. Když jsme byli s tou paní, která mě vedla regresní terapií, tak ze mě vyšlo, že se chce jmenovat Samuel. I když jsem četla, že to může přinést něco špatného, osobně v tom nemám žádnou spojitost. I herec Václav Vydra má jméno po svém zesnulém bratrovi a jak vidno, je zcela zdráv. Vše je o stavu vnímání a nastavení mysli.

Ještě před rozhovorem jste mi říkala, že tyto zkoušky nám přicházejí právě proto, abychom došli do cíle svého plánu sebepoznání a k cestě, která směřuje blíže k absolutnu. Co je pro vás absolutno?

To už je nejvyšší stav bytí, kdy už jste oproštěný od toho karmického cyklu znovuzrození. Nedávno jsem viděla krásný film od Petra Vachlera s názvem Tajemství a smysl života a na jeho konci se sejde celá ta skupina a začnou se na sebe smát a říkají si, tak co budeme dělat příště?