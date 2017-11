Bartík napsal, že má Zeman rakovinu. Ten člověk je svině, řekl prezident

Po brněnském politikovi Svatopluku Bartíkovi, který napsal na facebook, že prezident Miloš Zeman má rakovinu, bude Pražský hrad požadovat omluvu a pět milionů korun. Peníze případně půjdou do prezidentova volebního fondu. Zeman to dnes řekl v televizi Barrandov.

Oznámení radního městské části Brno-střed Bartíka může podle Zemana přesvědčit "slabší povahy" k tomu, aby ho nevolili. "Ten člověk je svině, tohle se prostě nedělá," řekl prezident. Volební kampaň se podle něj stává stále špinavější.

Pětimilionová částka podle Zemana vychází ze sumy, kterou v minulosti vysoudil tehdejší prezident Václav Havel s manželkou Dagmar ve sporu na ochranu osobnosti kvůli billboardům, na kterých byl pod nápisem Václavka a Dášenka zobrazen foxteriér olizující zelenou bustu prezidenta Havla.

"Kdybychom to vysoudili, tak to dáme do mého volebního fondu," uvedl prezident. Co ve fondu zbude, půjde pak podle Zemana na dobročinné účely.

Bartík dnes tvrzení o špatném Zemanově zdraví stáhl ze svého facebookového profilu. Počátkem týdne tam napsal, že Zeman má rakovinu a zbývá mu několik měsíců života. Hrad i Zemanův lékař to odmítli, na Bartíka je vedle žaloby podané také trestní oznámení. Bartík dál trvá na tom, že veřejnost má znát zdravotní stav nejvyššího ústavního činitele.

Zeman v poslední době při řadě svých veřejných vystoupení působil dojmem, že má zdravotní problémy. Často působil unaveně, výrazně také zhubl. Při oznámení své kandidatury letos v březnu řekl, že absolvoval vyšetření, které potvrdilo, že má cukrovku a polyfunkční neuropatii, což bývá neurologická komplikace při onemocněních cukrovkou. V září podstoupil preventivní prohlídku na počítačovém tomografu (CT), která neodhalila žádný problém, o kterém by se nevědělo. Zprávy o svých zdravotních problémech označil už dřív za špinavou kampaň části médií.