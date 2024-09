ČTK aktualizováno dnes 11:23

Na koaliční smlouvě, vládním angažmá se nic nemění, řekl v úterý novinářům po jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). Strany pětikoalice by podle něj měly táhnout za jeden provaz, uvedl na dotaz novinářů k postojům části koaličních politiků k problémové digitalizaci stavebního řízení. Na schůzce ve Strakově akademii probral s předsedou vlády priority pro poslední rok vlády. Mezi těmi pirátskými jmenoval schválení zákona o podpoře bydlení do konce roku či garanci investic do výstavby bytů.