Velkorysé gesto. Bavorsko rezervuje pro Česko sto lůžek, oznámil Babiš

Bavorsko rezervuje pro případ české potřeby 100 lůžek intenzivní péče. Žádost o pomoc, pokud by to bylo nutné, by podalo ministerstvo zdravotnictví. Na tiskové konferenci po jednání s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Český premiér dále vyloučil úplné uzavření hranic s Německem, i podle Södera by to mělo negativní dopad na ekonomiku obou zemí.

Premiér Andrej Babiš | Foto: ČTK / ČTK

"Tento projev solidarity je pro nás důležitý. Domluvili jsme se, že pokud by to bylo potřeba, a doufejme že to nebude potřeba, tak aktivace by přišla ze strany našeho ministerstva zdravotnictví," uvedl Babiš. "Je to samozřejmě velkorysé gesto a chci jen potvrdit, že v případě potřeby na bavorské straně budeme postupovat recipročně," dodal. Podle Babiše po celou dobu koronavirové epidemie solidarita v Evropě funguje. Počty nově nakažených koronavirem klesají. Přibývá ale hospitalizovaných i úmrtí Přečíst článek › Babiš také poděkoval Söderovi za to, že bavorská vláda hradí testy pro zahraniční pracovníky, kteří mají povinnost nechat se jednou za týden otestovat na covid-19. Německo zařadilo Česko od 25. září mezi rizikové oblasti. Návštěvník, který nemá výjimku a neprokáže se negativním testem na covid-19, musí na 14 dnů do karantény. Čeští pendleři mají od bavorské vlády výjimku. Uzavření hranic není v plánu "Vylučuji, že by mohlo dojít k uzavření hranic," řekl Babiš. Ani podle Södera to není v plánu. "Učinili jsme celou řadu důležitých kroků, která mají rozšiřování pandemie zabránit. Jde nám především o to, abychom zachovali funkční ekonomiku, hospodářské podniky, školy a mateřské školy. Dobré je, že otevřené hranice jsou na obou stranách doprovázeny analogickými a velmi podobnými opatřeními. Pro nás je důležité, aby i lidé z Česka mohli přijíždět. Máme celou řadu zaměstnanců z Česka, kteří pracují zejména ve sféře ochrany zdraví a medicíny," poznamenal bavorský premiér. Blatný: Vláda rozešle tři miliony respirátorů pracovníkům domovů pro seniory Přečíst článek › Podle Babiše politici řešili také problematiku islámského terorismu, v Evropě se v posledních dnech stalo několik útoků. Je nutné zastavit ilegální migraci, řekl český premiér. Södera také požádal o spolupráci na modernizaci železnic, zrychlení vlakového spojení mezi Prahou a Mnichovem a navýšení kapacity přepravy osob i zboží mezi Karlovarským krajem a Bavorskem. Zlepšilo by to podle něj ekonomickou spolupráci.

Autor: ČTK